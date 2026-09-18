Новий очільник ОГП Ковальський почав роботу із заяви про "Карфаген": що він пообіцяв

Виконувач обов’язків генпрокурора Антон Ковальський оголосив перші кроки на посаді та згадав операцію "Карфаген".

Тимчасовий виконувач обов’язків генерального прокурора України Антон Ковальський офіційно розпочав роботу на посаді. У своєму першому зверненні очільник відомства окреслив першочергові завдання Офісу генпрокурора, а також висловив позицію щодо розслідувань, пов'язаних із резонансною операцією "Карфаген". Про це Ковальський написав у першій заяві після призначення, опублікованій на його сторінці у Facebook.

Посадовець наголосив, що зміна керівництва жодним чином не вплине на графік роботи прокуратури, а всі процеси в Офісі генпрокурора та регіональних підрозділах тривають безперервно.

"Перше, що хочу зафіксувати: прокуратура працює безперервно. Зміна керівництва не зупиняє роботу Офісу генерального прокурора та регіональних прокуратур, не впливає на виконання наших функцій і не може бути виправданням для пауз у роботі", — підкреслив Антон Ковальський.

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За його словами, першочергове завдання на новій посаді — організувати роботу системи прокуратури та забезпечити виконання її функцій.

У найближчі дні Ковальський планує провести робочі зустрічі з керівниками ключових напрямів Офісу генерального прокурора та регіональних прокуратур.

Під час цих зустрічей, за його словами, мають розглянути проблемні напрямки роботи, резонансні кримінальні провадження, кадрові питання та рішення, які не можна відкладати.

Що Ковальський сказав про операцію "Карфаген"

Окрему увагу Ковальський приділив завершенню службових перевірок і процедур щодо працівників прокуратури, яких перевіряють у межах операції "Карфаген". Очільник Офісу генпрокурора підкреслив, що розслідування відбуватиметься суворо в межах закону.

"Окремо будуть завершені службові та кадрові процедури, розпочаті щодо працівників прокуратури у зв’язку з обставинами, які досліджуються в межах операції "Карфаген", — заявив він.

Ковальський водночас наголосив на необхідності дотримання презумпції невинуватості.

"Позиція тут проста. Нікого не будемо звинувачувати до встановлення вини у передбаченому законом порядку. Але й посада прокурора не може бути приводом когось захищати чи створювати для нього особливі умови", — запевнив виконувач обов'язків генпрокурора.

Також посадовець відзначив готовність налагоджувати конструктивну співпрацю з антикорупційними органами — Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП). За його словами, взаємодія відбуватиметься виключно у межах чітко визначених законом повноважень кожного органу.

Ця заява прозвучала на тлі конфлікту між колишнім генпрокурором Русланом Кравченком та антикорупційними органами.

Наостанок Антон Ковальський запевнив, що відкритий до спілкування із суспільством і медіа та готовий відповісти на всі запитання, зокрема ті, що стосуються його особисто. Звіт про перші рішення та перші результати роботи керівник прокуратури обіцяє оприлюднити вже найближчим часом.

"Найближчим часом зможу говорити не лише про бачення, а й про вже зроблені кроки та перші результати", — заявив він.

Що відомо про Ковальського

Ковальському 42 роки. Він народився у Вінниці та працює в органах прокуратури з 2011 року.

У різні роки він був старшим слідчим, прокурором прокуратури Вінниці, працював у прокуратурі Вінницької області, а у 2020–2021 роках був заступником керівника Вінницької обласної прокуратури. У листопаді 2021 року Ковальський очолив Чернівецьку обласну прокуратуру. З 1 липня 2025 року він керував Хмельницькою обласною прокуратурою.

17 вересня 2026 року президент поклав на нього виконання обов’язків Генерального прокурора України. Тобто наразі Ковальський є в.о. генпрокурора, а не призначеним на посаду генеральним прокурором на постійній основі.

Нагадаємо, Руслан Кравченко самостійно подав у відставку, а 15 вересня Верховна Рада підтримала його звільнення. 17 вересня Зеленський поклав виконання обов’язків Генерального прокурора на Ковальського.

Перед цим Кравченко заявляв про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Водночас у НАБУ повідомляли, що Кривонос такої підозри не отримував, а Офіс Генерального прокурора заявив, що у відповідному кримінальному провадженні жодній особі підозру у встановленому законом порядку не повідомляли.