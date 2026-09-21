Весь цей час перебував за кордоном: Кравченко звільнився з органів прокуратури, — ЗМІ

Колишній генеральний прокурор України Руслан Кравченко, який виїхав з країни 14 вересня, написав заяву про звільнення з органів прокуратури.

Після відставки з посади голови Офісу генерального прокурора (ОГП), яку президент Володимир Зеленський підписав 15 вересня, він продовжував перебувати на посаді прокурора ОГПУ. Про це "Суспільному" повідомила керівниця управління інформаційної політики та комунікацій ОГП Мар’яна Гайовська.

За її словами, після закінчення терміну відрядження Руслан Кравченко як прокурор ОГП не приступив до виконання службових обов’язків.

Вона уточнила, що він самостійно подав заяву про звільнення, а відповідний наказ підписав в.о. генпрокурора Антон Ковальський.

На момент публікації Кравченко жодним чином не коментував свої дії. Останній допис у його соцмережах датований 15 вересня. Він звернувся до депутатів перед тим, як парламент мав розглянути питання про його відставку.

Видео дня

За інформацією ЗМІ, генеральний прокурор мав повернутися з відрядження 18 вересня, проте й досі залишається за кордоном.

На запитання журналістів, де зараз перебуває Кравченко і коли він повернеться, Гайовська відповіла, що не володіє такою інформацією. За чутками, він нібито зараз перебуває в Австрії.

Звільнення Кравченка: що відомо

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко подав у відставку 7 вересня 2026 року на тлі розслідування НАБУ та САП у справі про "кришування" шахрайських кол-центрів та спецоперації "Карфаген". Це сталося після його зустрічі із Зеленським та Арахамією.

Рівно через тиждень він заявив, що підписав підозру на адресу директора НАБУ Семена Кривоноса у підробці офіційних документів з метою отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також у фіктивному усиновленні з метою створення підстав для ухилення від відповідальності в суді. За словами Кравченка, спецоперація "Карфаген" була спрямована не тільки проти нього, а й мала на меті отримати доступ до матеріалів кримінальних справ щодо керівників та співробітників НАБУ та САП.

Відео з'явилося тоді, коли сам прокурор уже перебував за кордоном, куди нібито вирушив у службове відрядження.

Одразу після оприлюднення допису президент України Володимир Зеленський вимагав від Верховної Ради негайно звільнити Кравченка, заявивши, що причини для його відставки "бачила вся Україна".

Того ж дня Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора указом № 905/2026, який з’явився на сайті глави держави напередодні голосування Верховної Ради щодо питання його звільнення.

15 вересня Верховна Рада схвалила відставку генерального прокурора Руслана Кравченка. За постанову № 16064 проголосували 317 народних депутатів

У Центрі протидії корупції, коментуючи виїзд Кравченка за кордон у ніч перед оприлюдненням відеозвернення про підписання підозри Кривоносу, зазначили, що він не зміг би перетнути кордон без відома президента.