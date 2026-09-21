Все это время был за границей: Кравченко уволился из органов прокуратуры, — СМИ

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, который уехал из страны 14 сентября, написал заявление об увольнении из органов прокуратуры.

После отставки с поста главы Офиса генерального прокурора (ОГП), которую президент Владимир Зеленский подписал 15 сентября, он продолжал находиться в статусе прокурора ОГПУ. Информацию "Суспільному" сообщила руководитель управления информационной политики и коммуникаций ОГП Марьяна Гаевская.

По ее словам, по истечении срока командировки Руслан Кравченко как прокурор ОГП не приступил к исполнению служебных обязанностей.

Она уточнила, что он подал заявление об увольнении самостоятельно, а соответствующий приказ подписал и.о. генпрокурора Антон Ковальский.

На момент материала Кравченко никак не комментировал свои действия. Последний пост в его соцсетях датирован 15 сентября. Он обращался к депутатам перед тем, как парламент должен был рассмотреть вопрос его отставки.

Видео дня

По информации СМИ, генпрокурор должен был вернуться из командировки 18 сентября, однако продолжает оставаться за границей и по сей день.

На вопрос журналистов, где сейчас находится Кравченко и когда он вернется, Гаевская ответила, что такой информацией не владеет. По слухам, он якобы сейчас в Австрии.

Увольнение Кравченко: что известно

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку 7 сентября 2026 года на фоне расследования НАБУ и САП по делу о "крышевании" мошеннических колл-центров и спецоперации "Карфаген". Это произошло после его встречи с Зеленским и Арахамией.

Ровно через неделю он заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса в подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в фиктивном усыновлении с целью создания оснований для уклонения от ответственности в суде. По словам Кравченко, спецоперация "Карфаген" была направлена не только против него, но и преследовала цель получить доступ к материалам уголовных дел в отношении руководителей и сотрудников НАБУ и САП.

Видео появилось тогда, когда сам прокурор уже был за границей, куда якобы отправился в служебную командировку.

Сразу после публикации записи президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Верховной Рады немедленно уволить Кравченко, заявив, что причины для его отставки "видела вся Украина".

В тот же день Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора указом № 905/2026, который появился на сайте главы государства накануне голосования Верховной Рады по вопросу его увольнения.

15 сентября Верховная Рада одобрила отставку генерального прокурора Руслана Кравченко. За постановление № 16064 проголосовали 317 народных депутатов

В Центре противодействия коррупции, комментируя выезд Кравченко за границу в ночь перед обнародованием видеообращения о подписании подозрения Кривоносу, отметили, что он не смог бы пересечь границу без ведома президента.