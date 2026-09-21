Кравченко до сих пор не в Украине: пятидневная командировка уже закончилась, — СМИ

Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко так и не вернулся в Украину, хотя его пятидневная командировка в Париж уже завершилась, говорят источники журналистов.

Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко по-прежнему находится за границей и не вернулся в Украину, хотя срок его служебной командировки уже истек. Об этом LIGA.net сообщили собеседники в Офисе генерального прокурора.

Кравченко выехал из Украины в ночь на 14 сентября. Основанием для пересечения границы послужил приказ о пятидневной командировке в Париж, начиная с 13 сентября, который он подписал сам себе. С тех пор прошло уже больше недели, однако по состоянию на 21 сентября экс-генпрокурор так и не вернулся.

Перед самым пересечением границы Кравченко официально отказался от государственной охраны. Журналисты расценили это как признак того, что он не планировал возвращаться. Целью поездки назвали участие в слушаниях Парламентской сети ПАСЕ по вопросу об украинских детях. Однако в пресс-службе ПАСЕ впоследствии заявили, что ни Кравченко, ни его представителей не было в списке участников дискуссии.

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Выезд за границу совпал с громким скандалом вокруг этого чиновника. 7 сентября он подал в отставку на фоне расследования НАБУ и САП в рамках спецоперации "Карфаген" о возможной причастности экс-генпрокурора к крышированию незаконных мошеннических колл-центров. 14 сентября президент отстранил Кравченко от должности, а на следующий день Верховная Рада 317 голосами поддержала его увольнение.

Уже находясь за пределами Украины, Кравченко заявил, что вручил уведомление о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. В Офисе генерального прокурора и НАБУ это опровергли, назвав действия экс-генерального прокурора системной атакой на антикоррупционные органы.