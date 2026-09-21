Кравченко досі не в Україні: п'ятидення відрядження вже закінчилось, — ЗМІ

Колишній генпрокурор Руслан Кравченко так і не повернувся в Україну, хоча його п'ятиденне відрядження до Парижа вже завершилося, кажуть джерела журналістів.

Ексгенпрокурор Руслан Кравченко досі перебуває за кордоном і не повернувся в Україну, хоча термін його службового відрядження вже сплив. Про це LIGA.net розповіли співрозмовники в Офісі генерального прокурора.

Кравченко виїхав з України в ніч на 14 вересня. Підставою для перетину кордону став наказ про п'ятиденне відрядження до Парижа, починаючи з 13 вересня, який він підписав сам собі. Відтоді минуло вже понад тиждень, проте станом на 21 вересня ексгенпрокурор так і не повернувся.

Перед самим перетином кордону Кравченко офіційно відмовився від державної охорони. Журналісти розцінили це як ознаку того, що він не планував повертатися. Метою поїздки назвали участь у слуханнях Парламентської мережі ПАРЄ щодо українських дітей. Однак у пресслужбі ПАРЄ згодом заявили, що ні Кравченка, ні його представників не було в списку учасників дискусії.

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Виїзд за кордон збігся з гучним скандалом навколо посадовця. 7 вересня він подав у відставку на тлі розслідування НАБУ та САП у межах спецоперації "Карфаген" щодо ймовірної причетності ексгенпрокурора до "кришування" незаконних шахрайських кол-центрів. 14 вересня президент відсторонив Кравченка, а наступного дня Верховна Рада 317 голосами підтримала його звільнення.

Уже перебуваючи за межами України, Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. В Офісі генпрокурора та НАБУ це спростували, назвавши дії ексгенпрокурора системною атакою на антикорупційні органи.