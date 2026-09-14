"Муза" генпрокурора: что известно о жене Руслана Кравченко (фото)

Женой генерального прокурора Украины Руслана Кравченко является Александра Кравченко (в девичестве — Паровишник, от предыдущего брака — Шовкопляс).

В сентябре 2026 года она оказалась в центре внимания СМИ и Центра по борьбе с коррупцией (ЦБК) на фоне отставки её мужа и громкого скандала вокруг Офиса генерального прокурора. Фокус рассказывает, что известно.

Кто такая Александра Кравченко

Александра — кандидат юридических наук.

Она работает ассистентом на кафедре административного права и административной деятельности в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого.

История отношений и брак

По данным СМИ, Александра и Руслан Кравченко были знакомы ещё со студенческих лет. В сети ходили слухи, что мужчина был в неё влюблён ещё тогда.

До этого женщина состояла в браке с Максимом Шовкоплясом — прокурором Специализированной экологической прокуратуры Харьковской области. В 2025 году Шовкоплясу было предъявлено подозрение со стороны НАБУ и САП по делу о хищении зерна из Госрезерва на сумму 12 млн грн.

Видео дня

В конце 2025 года Руслан Кравченко (уже в качестве генерального прокурора) посетил университет имени Ярослава Мудрого и лично вручил Александре (тогда ещё Шовкопляс) Почётную грамоту генерального прокурора.

А весной 2026 года Руслан и Александра поженились. Об этом стало известно благодаря изменениям в реестрах индивидуальных предпринимателей, где женщина сменила фамилию на Кравченко.

Александра Кравченко Фото: Из открытых источников

Скандалы, связанные с состоянием

Активисты ЦПК обратили внимание на аномальные доходы её индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в июле 2020 года. Практически сразу после регистрации Александра Кравченко начала декларировать миллионные доходы (от 4,5 до 6,5 млн грн ежегодно).

В ходе расследований высказывается предположение, что за счет этих доходов генеральный прокурор мог пытаться легализовать или оправдать проживание в элитном арендованном доме площадью 280 кв. м в Козине. По данным журналистов Bihus.Info, речь идет о просторном доме с большой придомовой территорией.

Из-за сходства ситуации с другими фигурантами расследований НАБУ в сети Александру иронично прозвали очередной прокурорской "Музой".

Александра Кравченко Фото: Из открытых источников

Напомним, что Фокус ранее писал, что:

После видеообращения генерального прокурора Руслана Кравченко о подписании подозрения в адрес главы Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса ряд СМИ, а также некоторые народные депутаты сообщили, что глава Офиса генерального прокурора покинул Украину.

Особое внимание общественности привлекло не только содержание дела, но и наряд подозреваемой 24-летней Елизаветы Ивахненко ("Музы") — участницы громкого дела НАБУ и САП "Карфаген".

В сети появились противоречивые свидетельства из окружения фигурантки, обнародованные блогером Богданом Беспаловым.