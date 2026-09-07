Брюнетка в законе: муза из прокуратуры "выгуляла" в суде жакет за 14 тысяч (фото)

Высший антикоррупционный суд рассматривает ходатайство о применении меры пресечения в отношении 24-летней Елизаветы Ивахненко – участницы громкого дела НАБУ и САП "Карфаген", которая на аудиозаписях следствия фигурирует под псевдонимом "Муза". Особое внимание общественности привлекло не только содержание дела, но и наряд подозреваемой.

За два дня заседаний "Муза" Елизавета Ивахненко появилась в суде в наряде стоимостью более двух с половиной тысяч евро, а позже — в более скромной одежде украинского производства. Фокус обратил на это внимание.

Личность женщины, фигурирующей в материалах дела под псевдонимом "Муза", журналистам удалось установить непосредственно в ходе судебных заседаний. Речь идет о 24-летней Елизавете Ивахненко, выпускнице Одесской юридической академии по специальности "Международное право".

24-летняя Елизавета Ивахненко — заядлая модница Фото: Слідство. Інфо

По версии следствия, девушка поддерживала тесные связи с Сергеем Кропивой, которого в сети "Карфаген" называли "Канцлером" и считают одним из организаторов преступной группировки.

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Суть дела "Карфаген"

Операция "Карфаген" связана с расследованием деятельности организованной группировки, которая, по данным следствия, действует с середины 2025 года. Основные направления деятельности — "крышевание" мошеннических колл-центров и легализация средств, полученных незаконным путём.

Елизавета Ивахненко в суде в наручниках и брендовой куртке Фото: Суспільне

В материалах уголовного дела фигурируют также должностные лица Офиса Генерального прокурора и Одесской областной военной администрации.

Особый резонанс вызвали аудиозаписи, обнародованные правоохранительными органами, на которых "Муза" обсуждает с другими участниками схемы, как спрятать дорогие вещи в преддверии возможных обысков. Дословно она говорит: "У меня здесь "Порше", "Лоро Пиана", часы, браслеты, сумки, шубы. Мне всё нужно убирать?".

От Saint Laurent до патриотизма

Контраст между содержанием разговоров на записях и публичным поведением подозреваемой не остался незамеченным наблюдателями. На заседание 6 сентября Ивахненко пришла в куртке Saint Laurent стоимостью 2 600 евро.

Елизавета Ивахненко носит брендовую куртку Фото: Фокус

Впрочем, уже на следующий день, 7 сентября, она выбрала гораздо более "скромный" наряд — пиджак украинского бренда Starchak стоимостью 13 600 гривен.

Жакет бренда Starchak по цене 13 600 гривен Фото: Фокус

Первое заседание по вопросу об избрании меры пресечения в отношении Кропивы и Ивахненко, запланированное на 6 сентября, пришлось перенести — адвокаты подозреваемых заявили, что не успели ознакомиться с материалами дела. Сами фигуранты пока не давали публичных комментариев по поводу выдвинутых подозрений. Следствие и судебное разбирательство по делу "Карфаген" продолжаются.

Напомним, ранее Фокус сообщал о развитии событий вокруг дела "Карфаген":

В ходе заседания ВАКС 6 сентября, на котором суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Офиса Генеральной прокуратуры Сергея Кропивы, появилась информация еще об одном возможном участнике дела.

Ранее в тот же день Высший антикоррупционный суд приступил к рассмотрению вопроса о мере пресечения в отношении самого Кропивы.

Также известно, что генеральный прокурор Руслан Кравченко прокомментировал доказательства, обнародованные НАБУ, а также заявления о возможном побеге фигурантов и спрятанном сейфе с деньгами.