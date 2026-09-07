Брюнетка у законі: муза з прокуратури "вигуляла" в суд жакет за 14 тисяч (фото)
Вищий антикорупційний суд розглядає клопотання про запобіжний захід для 24-річної Єлизавети Івахненко – учасниці гучної справи НАБУ та САП "Карфаген", яку на аудіозаписах слідства фігурує під псевдонімом "Муза". Особливу увагу громадськості викликав не лише зміст справи, а й вбрання підозрюваної.
За два дні засідань "Муза" Єлизавета Івахненко з'явилася в суді у вбранні на суму понад дві з половиною тисячі євро, а згодом – у скромнішому одязі українського виробництва. Фокус звернув на це увагу.
Особу жінки, яка фігурує в матеріалах справи під псевдонімом "Муза", журналістам вдалося встановити безпосередньо під час судових засідань. Ідеться про 24-річну Єлизавету Івахненко, випускницю Одеської юридичної академії за спеціальністю "Міжнародне право".
За версією слідства, дівчина мала тісні зв'язки із Сергієм Кропивою, якого в мережі "Карфаген" називали "Канцлером" і вважають одним з організаторів злочинного угруповання.
Суть справи "Карфаген"
Операція "Карфаген" стосується розслідування діяльності організованого угруповання, яке, за даними слідства, працює з середини 2025 року. Основні напрямки – "кришування" шахрайських кол-центрів та легалізація здобутих незаконним шляхом коштів.
У матеріалах кримінального провадження фігурують також посадові особи Офісу Генерального прокурора та Одеської обласної військової адміністрації.
Особливий резонанс викликали аудіозаписи, оприлюднені правоохоронцями, на яких "Муза" обговорює з іншими учасниками схеми, як приховати дорогі речі напередодні можливих обшуків. Дослівно вона каже: "У мене тут "Порше", "Лоро Піана", годинники, браслети, сумки, шуби. Мені все треба видаляти?".
Від Saint Laurent до патріотизму
Контраст між змістом розмов на плівках і публічною поведінкою підозрюваної не пройшов повз увагу спостерігачів. На засідання 6 вересня Івахненко прийшла в куртці Saint Laurent вартістю 2 600 євро.
Втім, уже наступного дня, 7 вересня, вона обрала значно "скромніший" вигляд – жакет українського бренду Starchak ціною 13 600 гривень.
Перше засідання щодо обрання запобіжного заходу для Кропиви та Івахненко, заплановане на 6 вересня, довелося перенести – захисники підозрюваних заявили, що не встигли ознайомитися з матеріалами справи. Самі фігуранти публічних коментарів щодо висунутих підозр наразі не давали. Слідство та судовий розгляд у справі "Карфаген" тривають.
Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про розвиток подій навколо справи "Карфаген":
- Під час засідання ВАКС 6 вересня, на якому суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокуратури Сергія Кропиви, з'явилася інформація ще про одного можливого учасника справи.
- Раніше того ж дня Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд питання про запобіжний захід для самого Кропиви.
Також відомо, що генеральний прокурор Руслан Кравченко прокоментував докази, оприлюднені НАБУ, а також заяви про можливу втечу фігурантів та схований сейф із грошима.