Брюнетка у законі: муза з прокуратури "вигуляла" в суд жакет за 14 тисяч (фото)

Вищий антикорупційний суд розглядає клопотання про запобіжний захід для 24-річної Єлизавети Івахненко – учасниці гучної справи НАБУ та САП "Карфаген", яку на аудіозаписах слідства фігурує під псевдонімом "Муза". Особливу увагу громадськості викликав не лише зміст справи, а й вбрання підозрюваної.

За два дні засідань "Муза" Єлизавета Івахненко з'явилася в суді у вбранні на суму понад дві з половиною тисячі євро, а згодом – у скромнішому одязі українського виробництва. Фокус звернув на це увагу.

Особу жінки, яка фігурує в матеріалах справи під псевдонімом "Муза", журналістам вдалося встановити безпосередньо під час судових засідань. Ідеться про 24-річну Єлизавету Івахненко, випускницю Одеської юридичної академії за спеціальністю "Міжнародне право".

24-річна Єлизавета Івахненко завзята модниця Фото: Слідство. Інфо

За версією слідства, дівчина мала тісні зв'язки із Сергієм Кропивою, якого в мережі "Карфаген" називали "Канцлером" і вважають одним з організаторів злочинного угруповання.

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Суть справи "Карфаген"

Операція "Карфаген" стосується розслідування діяльності організованого угруповання, яке, за даними слідства, працює з середини 2025 року. Основні напрямки – "кришування" шахрайських кол-центрів та легалізація здобутих незаконним шляхом коштів.

Єлизавета Івахненко в суді у кайданках і брендовій куртці Фото: Суспільне

У матеріалах кримінального провадження фігурують також посадові особи Офісу Генерального прокурора та Одеської обласної військової адміністрації.

Особливий резонанс викликали аудіозаписи, оприлюднені правоохоронцями, на яких "Муза" обговорює з іншими учасниками схеми, як приховати дорогі речі напередодні можливих обшуків. Дослівно вона каже: "У мене тут "Порше", "Лоро Піана", годинники, браслети, сумки, шуби. Мені все треба видаляти?".

Від Saint Laurent до патріотизму

Контраст між змістом розмов на плівках і публічною поведінкою підозрюваної не пройшов повз увагу спостерігачів. На засідання 6 вересня Івахненко прийшла в куртці Saint Laurent вартістю 2 600 євро.

Єлизавета Івахненко носить брендову куртку Фото: Фокус

Втім, уже наступного дня, 7 вересня, вона обрала значно "скромніший" вигляд – жакет українського бренду Starchak ціною 13 600 гривень.

Жакет бренду Starchak ціною 13 600 гривень Фото: Фокус

Перше засідання щодо обрання запобіжного заходу для Кропиви та Івахненко, заплановане на 6 вересня, довелося перенести – захисники підозрюваних заявили, що не встигли ознайомитися з матеріалами справи. Самі фігуранти публічних коментарів щодо висунутих підозр наразі не давали. Слідство та судовий розгляд у справі "Карфаген" тривають.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про розвиток подій навколо справи "Карфаген":

Під час засідання ВАКС 6 вересня, на якому суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокуратури Сергія Кропиви, з'явилася інформація ще про одного можливого учасника справи.

Раніше того ж дня Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд питання про запобіжний захід для самого Кропиви.

Також відомо, що генеральний прокурор Руслан Кравченко прокоментував докази, оприлюднені НАБУ, а також заяви про можливу втечу фігурантів та схований сейф із грошима.