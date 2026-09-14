"Муза" генпрокурора: що відомо про дружину Руслана Кравченка (фото)

Дружиною генерального прокурора України Руслана Кравченка є Олександра Кравченко (у дівоцтві — Паровишник, за попереднім шлюбом — Шовкопляс).

У вересні 2026 року її постать опинилася в центрі уваги ЗМІ та Центру протидії корупції (ЦПК) на тлі відставки її чоловіка та гучного скандалу навколо Офісу генпрокурора. Фокус розповідає, що відомо.

Хто така Олександра Кравченко

Олександра є кандидаткою юридичних наук.

Вона працює асистенткою кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Історія стосунків та шлюб

За даними медіа, Олександра та Руслан Кравченко були знайомі ще зі студентських років. У мережі поширювалися чутки, що чоловік був закоханий у неї ще тоді.

До цього жінка перебувала у шлюбі з Максимом Шовкоплясом — прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської області. У 2025 році Шовкопляс отримав підозру від НАБУ та САП у справі про розкрадання зерна Держрезерву на 12 млн грн.

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Наприкінці 2025 року Руслан Кравченко (вже як генпрокурор) відвідував університет ім. Ярослава Мудрого та особисто вручив Олександрі (тоді ще Шовкопляс) Почесну грамоту генерального прокурора.

А навесні 2026 року Руслан та Олександра одружилися. Про це стало відомо завдяки змінам даних у реєстрах ФОП, де жінка змінила прізвище на Кравченко.

Олександра Кравченко Фото: З відкритих джерел

Скандали навколо статків та ФОП

Активісти ЦПК звернули увагу на аномальні доходи її ФОП, який було відкрито у липні 2020 року. Практично одразу після реєстрації Олександра Кравченко почала декларувати мільйонні прибутки (від 4,5 до 6,5 млн грн щорічно).

У розслідуваннях припускають, що за рахунок цих доходів генпрокурор міг намагатися легалізувати або виправдати проживання в елітному орендованому будинку площею 280 кв. м у Козині. За даними журналістів Bihus.Info, йдеться про просторий будинок з великою прибудинковою територією.

Через схожість ситуації з іншими фігурантами розслідувань НАБУ, у мережі Олександру іронічно охрестили черговою прокурорською "Музою".

Олександра Кравченко Фото: З відкритих джерел

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Після відеозвернення генпрокурора Руслана Кравченка щодо підписання підозри голові Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу низка ЗМІ, а також деякі народні депутати повідомили, що голова Офісу генпрокурора покинув Україну.

Особливу увагу громадськості викликав не лише зміст справи, а й вбрання підозрюваної 24-річної Єлизавети Івахненко ("Музи") — учасниці гучної справи НАБУ та САП "Карфаген".

У мережі з'явилися суперечливі свідчення від оточення фігурантки, оприлюднені блогером Богданом Беспаловим.