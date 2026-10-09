Затримання Ткача в Австрії під час зйомок про експрокурора Кравченка: у справу втрутилося МЗС

Міністерство закордонних справ України та посольство у Відні терміново з'ясовують обставини незаконного затримання австрійською поліцією керівника відділу розслідувань "Української правди" Михайла Ткача.

Міністерство закордонних справ України офіційно долучилося до справи щодо затримання в австрійській столиці керівника відділу розслідувань видання "Українська правда" Михайла Ткача. Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий у коментарі виданню. За його словами, українські дипломати одразу взяли ситуацію під контроль.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що як тільки українська сторона отримала інформацію про затримання журналіста, посольство України в Австрії направило офіційний запит із проханням пояснити обставини події.

"Ми отримали інформацію про затримання Михайла Ткача. Посольство України в Австрії вже звернулося до австрійської сторони із запитом щодо пояснення обставин цього затримання. Консул вже в контакті з австрійськими колегами, офіційно звернувся із запитом на доступ до затриманого громадянина", — сказав Тихий у коментарі "Українській правді".

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Дипломат також зазначив, що ситуацію контролюють МЗС України, Департамент консульської служби та українське посольство в Австрії.

Окремо саме видання "Українська правда" звернулося до австрійської влади з вимогою пояснити підстави затримання, забезпечити журналісту доступ до правової та консульської допомоги й надати йому можливість зв’язатися з редакцією та близькими. Редакція вимагає від австрійської сторони невідкладно гарантувати безпеку всій знімальній групі, яка у Відні виконувала редакційне завдання.

Обставини затримання

Як повідомила пізно ввечері головна редакторка видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва, керівник відділу розслідувань "УП" Михайло Ткач разом із відеооператором Ярославом Бондаренком знімали в Австрії матеріал-розслідування, заснований на розшуку та фіксації перебування у Відні колишнього генерального прокурора України Руслана Кравченка.

Однак, зйомки було перервано, адже австрійські правоохоронці затримали журналіста Михайла Ткача та доставили його до ізолятора / місця тримання під вартою. Наразі прямий мобільний та електронний зв'язок із Ткачем відсутній. Оперативно до розв'язання ситуації було залучено австрійську адвокатку, яка забезпечує юридичний захист Ткача та комунікує з місцевими органами.

При цьому найбільшу тривогу у редакції викликає доля оператора Ярослава Бондаренка та відзнятого матеріалу. На момент затримання Ткача зв'язок із Бондаренком повністю урвався, а його поточне місцеперебування, правовий статус та стан безпеки залишаються невідомими.

Розслідування Михайла Ткача стосується Руслана Кравченка

Розслідування Михайла Ткача стосується колишнього генерального прокурора України Руслана Кравченка, який у вересні 2026 року виїхав з України та влаштувався в Австрії.

Так, у вересні 2026 року вийшов матеріал Михайла Ткача під назвою "WienПрокурор. "Українська правда" знайшла Руслана Кравченка в Австрії", в якому журналіст написав, що навіть в Австрії Кравченко вдався до порушень законодавства щодо реєстрації. За словами Ткача, у Відні Кравченко офіційно прописався за адресою фірми, яка надає фіктивні послуги "продажу прописки".

На днях Михайло Ткач разом із командою "Української правди" вирушив до столиці Австрії, щоб знайти та зафіксувати реальне місце перебування ексчиновника.

Нагадаємо, раніше журналіст "Української правди" Михайло Ткач розповідав, що Кравченко залишив Україну на таксі преміумкласу.

Також Фокус писав про кар’єру та особисте життя дружини колишнього генпрокурора Руслана Кравченка Олександри Кравченко, яка має науковий ступінь.