Бывший генпрокурор Кравченко найден: он оказался в австрийской "столице королей", — УП

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, который выехал за границу под предлогом якобы "служебной командировки" и не вернулся по её окончании, был обнаружен в австрийской Вене.

Руслан Кравченко и его жена Александра в поисках убежища выбрали столицу Австрии. Об этом свидетельствуют данные Центрального реестра регистрации места жительства Австрии (Zentrales Melderegister, ZMR), как выяснили журналисты "Украинской правды".

Где живёт Кравченко

Следователи получили информацию из австрийского Центрального реестра регистрации места жительства, где недавно "засветились" Руслан Кравченко и Александра Кравченко. Согласно этим данным, основное место жительства супругов зарегистрировано по адресу: (Aktueller Hauptwohnsitz) — Jordangasse 7/12 1010 Wien.

Данные из австрийского Центрального реестра регистрации места жительства Фото: Украинская правда

Здание, в котором зарегистрированы Кравченко, расположено в самом историческом центре Вены, недалеко от дворца. Однако есть нюанс: когда журналисты проверили эти данные, то выяснили, что бывший генпрокурор мог прибегнуть к обману, не указав в реестре своё точное место жительства, как того требует австрийский закон.

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В квартире, где зарегистрирован Кравченко, на самом деле располагается офис компании CS Corporate Services GmbH. Компания занимается предоставлением юридических адресов для австрийских ООО, секретарским обслуживанием и оказывает управленческие услуги. В том же здании также зарегистрированы десятки других юридических лиц.

Дом, в котором Кравченко зарегистрирован вместе с женой в Вене Фото: Украинская правда

К таким действиям Кравченко и его супруга могли прибегнуть из-за желания скрыть своё фактическое место жительства в австрийской столице. Следователь Михаил Ткач предполагает, что регистрация супругов в Вене также может свидетельствовать о том, что Кравченко хотят легализоваться в Вене. Как известно, австрийская столица "не выдаёт" должностных лиц, в отношении которых в Украине выдвинуты подозрения.

Напомним, 23 сентября журналисты проекта "Схемы" ("Радио Свобода") сообщили, что бывшая теща Руслана Кравченко заявила о возможном хищении её данных после того, как у неё обнаружили элитную виллу в Дубае стоимостью 670 тысяч долларов.

Кроме того, ранее журналист "Украинской правды" Михаил Ткач рассказал, что Кравченко покинул Украину на такси премиум-класса.