Колишній генпрокурор Кравченко знайшовся: опинився в австрійській "столиці королів", — УП

Колишній генеральний прокурор України Руслан Кравченко, який виїхав за кордон через нібито "службове відрядження" і не повернувся після його завершення, знайшовся в австрійському Відні.

Руслан Кравченко та його дружина Олександра у пошуках притулку обрали столицю Австрії. Про це свідчать дані з Центрального реєстру реєстрації місця проживання Австрії (Zentrales Melderegister, ZMR), дізналися журналісти "Української правди".

Де живе Кравченко

Розслідувачі отримали відомості з австрійського Центрального реєстру реєстрації місця проживання, де нещодавно "засвітилися" Руслан Кравченко та Олександра Кравченко. Згідно з ними, основне місце проживання подружжя зареєстровано за адресою: (Aktueller Hauptwohnsitz) — Jordangasse 7/12 1010 Wien.

Дані з австрійського Центрального реєстру реєстрації місця проживання Фото: Українська правда

Будівля, де зареєстровані Кравченки, розташована у самому історичному серці Відня, поблизу палацу. Однак є нюанс: коли журналісти перевірили ці дані, то з'ясували, що колишній генпрокурор міг вдатися до обману, не вказавши у реєстрі своє точне місце проживання, як цього вимагає австрійський закон.

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У квартирі, де зареєстрований Кравченко, насправді розташовується офіс компанії CS Corporate Services GmbH. Компанія займається юридичними адресами для австрійських ТОВ, секретарським обслуговуванням і надає управлінські послуги. У самій будівлі також зареєстровані десятки інших юридичних осіб.

Будинок, де зареєстрований Кравченко разом з дружиною у Відні Фото: Українська правда

До таких дій Кравченко та його дружина могли вдатися через бажання приховати своє фактичне місце проживання в австрійській столиці. Розслідувач Михайло Ткач припускає, що реєстрація пари у Відні також може свідчити про те, що Кравченки хочуть легалізуватися у Відні. Як відомо, австрійська столиця "не видає" посадовців, які мають підозру в Україні.

Нагадаємо, 23 вересня журналісти проєкту "Схеми" ("Радіо Свобода") повідомили, що колишня теща Руслана Кравченка заявила про можливе викрадення її даних після того, як у неї виявили елітну дубайську віллу за 670 тисяч доларів.

Також раніше журналіст "Української правди" Михайло Ткач розповів, що Кравченко залишив Україну на таксі преміумкласу.