"Мене використали": екстеща Кравченка відхрещується від вілли в Дубаї за $670 тисяч, — "Схеми"

Колишня теща ексочільника Офісу генпрокурора Руслана Кравченка заявила про можливе викрадення її даних після того, як розслідувачі виявили у неї елітну дубайську віллу за 670 тисяч доларів.

Колишня теща ексгенпрокурора Руслана Кравченка Аліна Шкробанець заперечила купівлю елітного таунхауса в ОАЕ за 670 тисяч доларів, проте припустила, що її персональні дані могли використати без її відома. Про це йдеться в розслідуванні проєкту "Схеми" (Радіо Свобода), журналісти якого опираються на дані витоку із Земельного департаменту Дубаю в межах співпраці з OCCRP.

Йдеться про нерухомість, яка розташована у кластері Mykonos котеджного містечка Damac Lagoons у Дубаї.

За даними дубайського реєстру, 20 липня 2023 року інвестором у таунхаус площею понад 143 квадратні метри була вказана саме Аліна Шкробанець. Вартість інвестиції становила близько 670 тисяч доларів, що на момент придбання відповідало приблизно 24,5 млн гривень за офіційним курсом НБУ. Продавцем виступила компанія Island Oasis Properties, яка займається девелопментом і будівництвом в ОАЕ. На той момент Руслан Кравченко очолював Київську ОВА.

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Втім, Аліна Шкробанець заперечує, що здійснювала цю покупку особисто і припускає наявність якоїсь схеми, коли її дані просто було використано.

"Я нічого не купувала в Арабських Еміратах. Я зараз у світлі цих реалій, які є, я думаю, чи не могли мене використати? Бо я не купувала. Мені не треба нерухомість в Дубаї", – заявила вона "Схемам".

На запитання журналістів, хто саме міг використати її дані, Шкробанець не відповіла.

Вона також заявила, що понад два роки не спілкується з Русланом Кравченком і він нібито ніколи не звертався до неї щодо придбання чи оформлення нерухомості.

Чоловік Аліни Шкробанець, депутат Чернівецької обласної ради Ігор Шкробанець, не вказував цю нерухомість у своїй декларації та заявив "Схемам", що йому нічого не відомо про її придбання дружиною.

Колишня дружина Руслана Кравченка Олена Шкробанець також заявила, що їй нічого не відомо про дубайську нерухомість. Водночас "Схеми" звернули увагу, що 20 липня 2023 року — у день, коли за даними дубайського реєстру в таунхаус інвестувала її мати Аліна Шкробанець — Олена звільнилася з Офісу генерального прокурора, що зазначено в її декларації.

У листопаді 2024 року Олена Шкробанець і Руслан Кравченко офіційно розлучилися.

Хто став власником вілли після Шкробанець

За даними дубайського реєстру, у 2025 році нерухомість перейшла до українця Андрія Кейбаша, керуючого київським рестораном La Veranda. Перехід права власності підтверджується також офіційним реєстром Земельного департаменту Дубаю.

Кейбаш підтвердив журналістам, що у 2025 році придбав цю нерухомість приблизно за 670 тисяч доларів. Водночас він заперечив, що купував її безпосередньо в Аліни Шкробанець.

За його словами, про можливість інвестування він дізнався через інтернет.

"Я просто через інтернет побачив інформацію, що є можливості з інвестування, та і все", – заявив ресторатор.

Кейбаш пояснив, що перейшов за посиланням, після чого з ним зв'язався менеджер і вони почали спілкуватися щодо нерухомості.

Коли журналісти запитали, чи не здається йому дивним, що попередньою власницею була Аліна Шкробанець, ресторатор не став відповідати по суті. При цьому Андрій Кейбаш погодився переглянути документи на прохання журналістів, але згодом перестав виходити з ними на зв'язок.

Водночас "Схеми" знайшли архівні відео з ресторану La Veranda, датоване груднем 2022 року, де родичі Кравченка відпочивають разом із Кейбашем. В кадрі можна побачити Аліну Шкробанець разом із чоловіком Ігорем та донькою Оленою, яка тоді була дружиною Кравченка.

Аліна Шкробанець підтвердила, що вона дійсно знайома з Кейбашем і вони товаришують. Водночас жінка заявила, що ніколи не обговорювала з ним питання нерухомості.

Аліна Шкробанець із чоловіком та донькою в ресторані La Veranda, грудень 2022 року Фото: Схеми

А от Андрій Кейбаш стверджує, що не має жодних особистих стосунків зі Шкробанець і пояснює спільне відео тим, що вони були гостями ресторану.

"Вони – мої гості. Якщо ви би до нас приходили в гості і були нашими клієнтами, ми би теж з вами спілкувалися, бо це наш формат спілкування", — заявив бізнесмен.

До речі, на іншому відео з ресторану за грудень 2022 року журналісти побачили Ігоря Шкробанця разом із Русланом Кравченком, який тоді очолював Бучанську окружну прокуратуру Київської області.

Ігор Шкробанець і Руслан Кравченко у ресторані La Veranda, грудень 2022 року Фото: Схеми

"Схеми" зазначають, що наразі журналісти намагаються отримати коментар Руслана Кравченка щодо цієї історії з нерухомістю. Однак на момент публікації розслідування його позиції щодо дубайської нерухомості журналісти не отримали.

Контекст відставки Кравченка

Розслідування "Схем" вийшло на тлі останніх подій навколо Руслана Кравченка.

7 вересня 2026 року він подав у відставку з посади генерального прокурора після повідомлень НАБУ та САП про викриття злочинної організації, яку антикорупційні органи пов'язували з роботою шахрайських кол-центрів.

І хоч сам Кравченко і заперечував причетність до схеми, однак в ніч на 14 вересня він покинув Україну під приводом відрядження до Франції. От тільки у ПАРЄ не підтвердили його участі у відповідному засіданні.

Того ж дня президент Володимир Зеленський відсторонив Кравченка від посади та подав до Верховної Ради подання про звільнення. 15 вересня парламент погодив звільнення Кравченка 317 голосами, після чого Зеленський його звільнив.

Нагадаємо, колишній генпрокурор Руслан Кравченко покинув Україну, скориставшись приватним Mercedes-Benz V-класу замість службового автомобіля, зазначеного в документі про відрядження. Після виїзду Кравченко міг розглядати Відень або Дубай як місце подальшого перебування, однак його кінцевий маршрут наразі невідомий.