Президент звільнив Руслана Кравченка з посади генпрокурора

Володимир Зеленський офіційно звільнив Руслана Кравченка із займаної посади та опублікував відповідний указ.

Про звільнення Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора йдеться в указі президента України №932/2026

Текст указу максимально лаконічний: "Звільнити Кравченка Руслана Андрійовича з посади Генерального прокурора".

Нагадаємо, 15 вересня Верховна Рада підтримала звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка. За постанову № 16064 проголосували 317 народних депутатів

Раніше президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора указом № 905/2026, який з’явився на сайті глави держави 14 вересня — ще до голосування Верховної Ради щодо його звільнення. У документі зазначено, що рішення ухвалено на підставі закону про воєнний стан, однак конкретних причин відсторонення Кравченка указ не містить.

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Перед цим глава держави вимагав від Верховної Ради негайно звільнити Кравченка, заявивши, що причини для його відставки "бачила вся Україна". Водночас у Центрі протидії корупції, коментуючи виїзд Кравченка за кордон у ніч перед оприлюдненням відеозвернення про підписання підозри Кривоносу, зазначили, що він не зміг би перетнути кордон без відома президента.