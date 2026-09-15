Президент уволил Руслана Кравченко с должности генерального прокурора

Владимир Зеленский официально уволил Руслана Кравченко с занимаемой должности и опубликовал соответствующий указ.

Об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора говорится в указе президента Украины № 932/2026

Текст указа максимально лаконичен: "Уволить Руслана Андреевича Кравченко с должности генерального прокурора".

Напомним, 15 сентября Верховная Рада одобрила отставку генерального прокурора Руслана Кравченко. За постановление № 16064 проголосовали 317 народных депутатов

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора указом № 905/2026, который появился на сайте главы государства 14 сентября — еще до голосования Верховной Рады по вопросу его увольнения. В документе указано, что решение принято на основании закона о военном положении, однако конкретных причин отстранения Кравченко указ не содержит.

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До этого глава государства потребовал от Верховной Рады немедленно уволить Кравченко, заявив, что причины для его отставки "видела вся Украина". В то же время в Центре противодействия коррупции, комментируя выезд Кравченко за границу в ночь перед обнародованием видеообращения о подписании подозрения Кривоносу, отметили, что он не смог бы пересечь границу без ведома президента.