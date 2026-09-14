Участь СБУ та сліди РФ: НАБУ та САП розкрили деталі справи Кравченка та "Карфагена" (відео)

14 вересня директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос та керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Олександр Клименко розповіли про розвиток ситуації зі справою "Карфаген" та щодо дій відстороненого генерального прокурора Руслана Кравченка. Найперше вони заявили, що їм не вручали підозр щодо розслідування подій 2014 року та старіших. Далі заперечили, що нова частина справи мала назву "Імператор". Що розповіли антикорупційники про спротив розслідуванню та про можливу причетність СБУ?

Антикорупційники під час брифінгу повідомили, що невідомі надсилали щодо них запити у державні реєстри й що до цього дотична СБУ. Зі слів Кривоноса, довідки на співробітників НАБУ складали працівники СБУ з Департаменту захисту національної державності (ДЗНД). Ішлося про запити від структурного підрозділу ДЗНД — від головного управління "Д" (Управління контррозвідувальних заходів із захисту національної інформаційної сфери). Також з'ясувалось, що був витік інформації й що фігуранти справи "Карфаген" завчасно дізналися про слідчі дії. Антикорупційники запевнили, що відшукають джерело витоку та продовжать розслідування, попри активний спротив причетних осіб.

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Справа "Карфаген" — Кривонос про Кравченка та "Карфаген"

Кривонос та Клименко заявили, що проти них триває інформаційна атака, до якої, як вони підозрюють, причетний Кравченко та його близький друг "адвокат-хакер, який фактично виступає архітектором таких от нестандартних атак на антикорсистему". Також наголошується, що зараз почалась така ж хвиля опору, яка була у 2025 році, і що вони не відступлять та продовжать працювати. З'ясувалось, як, ймовірно, відбувався витік про обшуки. Наприклад, при підготовці обшуку детективи заходять у реєстр майнових прав, і в цей же момент спрацьовує команда програми, яка надсилає цю інформацію певним особам у СБУ. Інші ознаки перешкоджання — це спроби співробітників СБУ отримати доступ до журналу судової системи, щоб подивитись які клопотання НАБУ заходять у ВАКС, та підозріла активність ДП "Інформаційні системи", які цікавляться повноваженнями детективів.

"Це все виглядає як спроба перешкодити діяльності НАБУ та САП шляхом отримання доступу до чутливої інформації про заплановані слідчі дії", — чути на відео.

Посадовці припустили, що кол-центри, які фігурують у справі "Карфаген", можуть бути російською диверсією, оскільки шахраї залучили до злочину десятки тисяч молодих українців. Також з'ясувалось, що глави НАБУ та САП говорили на цю тему з президентом України Володимиром Зеленським.

"Чиста російська диверсія. Правоохоронна система, частина, як вже ми побачили, корумпована, залучена до кришування цієї діяльності. Друге — це десятки тисяч молодих людей фактично працюють в цих кол-центрах. І третє — це те, що працюють по країнах Європи, проти європейських партнерів. Це чисто робота на росіян", — пояснили антикорупційники.

Справа "Карфаген" — деталі розслідування та історія з Кравченком

Зазначимо, 4 вересня НАБУ та САП оприлюднили матеріали справи "Карфаген", у якій серед фігурантів є топпосадовець з офісу генерального прокурора. У справі ідеться про "кришування" шахрайських кол-центрів та про спроби легалізувати незаконно зароблені кошти. Відбулись обшуки в офісі генерального прокурора Руслана Кравченка, а згодом стало відомо, що він написав заяву на звільнення. Розслідувачі медіа "Українська правда" припускали ймовірну причетність посадовця до справи "Карфаген", але антикорупційники досі не опублікували матеріалів на цю тему.

14 вересня президент України Володимир Зеленський відсторонив Кравченка з посади генерального прокурора, а Кравченко ненадовго до цього заявив про оформлення підозри Кривоносу. Згодом медіа повідомили, що посадовець перетнув кордон України та планує, ймовірно, виступити на засіданні Європарламенту.

Нагадуємо, 10 вересня медіа опублікували матеріали власного розслідування щодо шахрайських кол-центрів, які виманюють гроші у росіян та інших людей.