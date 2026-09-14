Участие СБУ и следы РФ: НАБУ и САП раскрыли подробности дела Кравченко и "Карфагена" (видео)

14 сентября директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос и руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко рассказали о развитии ситуации по делу "Карфаген" и о действиях отстраненного генерального прокурора Руслана Кравченко. Прежде всего они заявили, что им не вручали уведомления о подозрении в связи с расследованием событий 2014 года и более ранних. Далее они опровергли, что новая часть дела называлась "Император". Что рассказали антикоррупционеры о сопротивлении расследованию и о возможной причастности СБУ?

Антикоррупционеры в ходе брифинга сообщили, что неизвестные направляли в государственные реестры запросы в их отношении и что к этому причастна СБУ. По словам Кривоноса, справки на сотрудников НАБУ составляли сотрудники СБУ из Департамента защиты национальной государственности (ДЗНД). Речь шла о запросах от структурного подразделения ДЗНД — от главного управления "Д" (Управление контрразведывательных мероприятий по защите национальной информационной сферы). Также выяснилось, что имела место утечка информации и что фигуранты дела "Карфаген" заранее узнали о следственных действиях. Антикоррупционеры заверили, что найдут источник утечки и продолжат расследование, несмотря на активное сопротивление причастных лиц.

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Дело "Карфаген" — Кривонос о Кравченко и "Карфагене"

Кривонос и Клименко заявили, что против них продолжается информационная атака, к которой, как они подозревают, причастен Кравченко и его близкий друг "адвокат-хакер, который фактически выступает архитектором таких вот нестандартных атак на антикоррупционную систему". Также отмечается, что сейчас началась такая же волна сопротивления, как и в 2025 году, и что они не отступят и продолжат работать. Выяснилось, как, вероятно, происходила утечка информации об обысках. Например, при подготовке обыска детективы заходят в реестр имущественных прав, и в этот же момент срабатывает команда программы, которая отправляет эту информацию определенным лицам в СБУ. Другие признаки препятствования — это попытки сотрудников СБУ получить доступ к журналу судебной системы, чтобы посмотреть, какие ходатайства НАБУ поступают в ВАКС, а также подозрительная активность ГП "Информационные системы", которое интересуется полномочиями детективов.

"Всё это выглядит как попытка помешать деятельности НАБУ и САП путём получения доступа к конфиденциальной информации о запланированных следственных действиях", — слышно на видео.

Чиновники высказали предположение, что колл-центры, фигурирующие в деле "Карфаген", могут быть российской диверсией, поскольку мошенники вовлекли в преступление десятки тысяч молодых украинцев. Также выяснилось, что главы НАБУ и САП обсуждали эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Чистая российская диверсия. Правоохранительная система, часть которой, как мы уже видели, коррумпирована, вовлечена в крышевание этой деятельности. Во-вторых, десятки тысяч молодых людей фактически работают в этих колл-центрах. И в-третьих, они работают в странах Европы против европейских партнеров. Это чистая работа на россиян", — пояснили антикоррупционеры.

Дело "Карфаген" — подробности расследования и история с Кравченко

Отметим, что 4 сентября НАБУ и САП обнародовали материалы дела "Карфаген", в котором среди фигурантов числится высокопоставленный чиновник из аппарата генерального прокурора. В деле речь идет о "крыше" мошеннических колл-центров и о попытках легализовать незаконно полученные средства. В офисе генерального прокурора Руслана Кравченко были проведены обыски, а впоследствии стало известно, что он написал заявление об увольнении. Расследователи СМИ "Украинская правда" предполагали возможную причастность чиновника к делу "Карфаген", но антикоррупционеры до сих пор не опубликовали материалов на эту тему.

14 сентября президент Украины Владимир Зеленский отстранил Кравченко от должности генерального прокурора, а Кравченко незадолго до этого заявил о предъявлении подозрения Кривоносу. Впоследствии СМИ сообщили, что чиновник пересек границу Украины и, вероятно, планирует выступить на заседании Европарламента.

Напоминаем, что 10 сентября СМИ опубликовали материалы собственного расследования о мошеннических колл-центрах, которые выманивают деньги у россиян и других людей.