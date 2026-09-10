60 тысяч украинцев зарабатывали на обмане россиян в колл-центрах: СМИ узнали, как работала схема

По состоянию на апрель 2026 года в мошеннических колл-центрах в Украине, возможно, работали почти 60 тысяч человек. После 1 августа, по словам одного из руководителей такого колл-центра, все офисы закрылись, поскольку правоохранительные органы начали массово проводить обыски.

Об этом говорится в материале издания "Украинская правда", журналисты которого анонимно пообщались с руководителем колл-центра, обманывавшего граждан России.

Собеседника звали Степан. По его словам, основной костяк таких офисов составляла молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, которая искала первую или вторую работу. Из-за нехватки сотрудников в колл-центры также принимали 16-летних.

По данным собеседников УП в одной из украинских спецслужб, в начале августа 2026 года в Украине действовало не менее 2 тысяч таких офисов. В Нацполиции сообщили, что по состоянию на конец августа следователи провели более 500 обысков и объявили о подозрении 28 людям. В то же время в полиции не предоставили информации о количестве закрытых колл-центров.

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По словам Степана, в каждом офисе могло работать до 200 человек. Среди них были операторы первой линии, так называемые "клоузеры", технические специалисты, а в крупных структурах — HR-отделы, бухгалтеры, финансисты, службы безопасности и специалисты по рекламе.

Схема работы включала несколько этапов. Сначала оператор звонил жертве, представлялся сотрудником ФСБ или банка и сообщал о якобы попытке оформить на её имя крупный кредит. Если человек соглашался продолжить разговор, его передавали "клоузеру", который выдавал себя за старшего следователя или представителя Центрального банка.

Жертву убеждали снять сбережения или взять кредит и перечислить деньги на специальные реквизиты. После поступления средств их конвертировали в криптовалюту, а затем доставляли в Украину и обменивали на наличные для выплаты зарплат и прибыли организаторам.

По словам Степана, работой офиса руководил директор. Он распределял регионы для звонков, подбирал сценарии разговоров и решал, кому передать разговор. Техник отвечал за IP-телефонию, программное обеспечение для подмены номеров и другие технические процессы.

Адвокат и бывший сотрудник киберполиции Андрей Галич рассказал "УП", что сотрудники таких офисов могли зарабатывать от 50 до 130 тысяч гривен в месяц. Оператор первой линии получал зарплату от 600 долларов, а с бонусами его доход составлял не менее 1000 долларов. Эффективные сотрудники могли зарабатывать в среднем 2–3 тысячи долларов, а операторы высшего звена — до 10 тысяч долларов в месяц.

В то же время высокие доходы не гарантировали работникам стабильности. Степан отметил, что во время вынужденных простоев некоторые работники оставались без денег и не могли оплачивать аренду жилья. По его словам, лишь единицы откладывали заработанное, инвестировали или покупали недвижимость.

После начала полномасштабной войны сеть таких офисов быстро разрослась. Если раньше основным направлением был российский рынок, то из-за войны и усиления систем защиты платежей доля работы в РФ, по приведенным в материале оценкам, сократилась примерно до 20%. Около 80% деятельности мошенников теперь приходится на страны Запада.

Украинские офисы также начали работать с европейскими рынками. Для работы в Польше сначала привлекали поляков, а затем за несколько месяцев обучили их чешскому языку.

НАБУ и САП параллельно провели операцию "Карфаген" в отношении преступной организации, к которой, по версии следствия, были причастны сотрудники Офиса Генерального прокурора. Следствие утверждает, что они получали деньги за невмешательство в работу мошеннических колл-центров и обеспечивали им силовое прикрытие.

Президент Владимир Зеленский также внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий от 5 до 10 лет лишения свободы для рядовых сотрудников мошеннических колл-центров, если будет доказано, что они осознавали незаконность своей деятельности.

По словам Галича, руководителям организованных преступных группировок может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Нижние звенья, в частности "клоузеры" и операторы, могут подпадать под положения о мошенничестве в особо крупных размерах.

Эксперт Глеб Вышлинский отметил, что мошеннические колл-центры создают высокооплачиваемые рабочие места и стимулируют потребление, но не платят налоги. По его словам, такая индустрия также способствует коррупции, поскольку представители государства и правоохранительных органов могут получать деньги за защиту незаконного бизнеса.

Проблема мошеннических колл-центров, согласно данным материала, уже вышла за пределы внутреннего криминального рынка. Их жертвами становятся граждане стран ЕС, в связи с чем европейские лидеры обращаются к украинским властям с требованием прекратить деятельность таких офисов.

Что известно об операции "Карфаген"

4 сентября 2026 года НАБУ и САП объявили о проведении спецоперации "Карфаген". По данным правоохранительных органов, речь в деле идет о преступной организации, которую, по версии следствия, возглавлял чиновник из Офиса генерального прокурора. Ее участников подозревают в систематическом получении неправомерной выгоды за невмешательство в деятельность мошеннических колл-центров, а также в легализации имущества.

6 сентября Высший антикоррупционный суд назначил Сергею Кропиве меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 120 млн грн. 7 сентября суд также определил меры пресечения в отношении двух других фигурантов дела. Кропива является заместителем руководителя одного из департаментов Офиса генерального прокурора. По версии следствия, он был одним из руководителей преступной организации, которая получала деньги за "крышевание" мошеннических колл-центров и легализовала незаконно полученные средства.

При этом упоминания о Даниле Слипчуке в судебных материалах и слова прокурора о его возможной роли в деятельности группы сами по себе не свидетельствуют о доказанной виновности. Окончательное решение относительно его действий, как и действий других фигурантов дела, должен принять суд. Даниил Слипчук — главный специалист отдела администрирования сетей и технической защиты информации Департамента информационных технологий Офиса генерального прокурора. По версии следствия, он помогал Кропиве: проверял адреса колл-центров, собирал информацию о них и выполнял другие технические и информационные задачи. В то же время само упоминание Слипчука в материалах дела и утверждение прокурора о его возможной роли не означают доказательства его вины — окончательную оценку должен дать суд.

Кроме того, 6 сентября во время заседания ВАКС в рамках дела "Карфаген" прокурор САП назвал президента ФК "Харьков" Богдана Бойко одним из фигурантов расследования. По словам прокурора, с Бойко непосредственно координировались вопросы, связанные с работой колл-центров. В частности, речь шла о конкретных адресах и выполнении международных правовых поручений.