"Меня использовали": экс-теща Кравченко отрицает свою причастность к вилле в Дубае за $670 тысяч, - "Схемы"

Бывшая теща экс-главы Офиса генерального прокурора Руслана Кравченко заявила о возможном хищении её данных после того, как следователи обнаружили у неё элитную виллу в Дубае стоимостью 670 тысяч долларов.

Бывшая теща экс-генерального прокурора Руслана Кравченко Алина Шкробанец опровергла информацию о покупке элитного таунхауса в ОАЭ за 670 тысяч долларов, однако предположила, что её личные данные могли быть использованы без её ведома. Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы" (Радио Свобода), журналисты которого опираются на данные утечки из Земельного департамента Дубая в рамках сотрудничества с OCCRP.

Речь идет о недвижимости, расположенной в кластере Mykonos коттеджного городка Damac Lagoons в Дубае.

Согласно данным дубайского реестра, 20 июля 2023 года в качестве инвестора в таунхаус площадью более 143 квадратных метров была указана именно Алина Шкробанец. Стоимость инвестиции составила около 670 тысяч долларов, что на момент приобретения соответствовало примерно 24,5 млн гривен по официальному курсу НБУ. Продавцом выступила компания Island Oasis Properties, занимающаяся девелопментом и строительством в ОАЭ. На тот момент Руслан Кравченко возглавлял Киевскую ОГА.

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Впрочем, Алина Шкробанец отрицает, что совершала эту покупку лично, и предполагает наличие какой-то схемы, в рамках которой её данные просто были использованы.

"Я ничего не покупала в Объединенных Арабских Эмиратах. Сейчас, учитывая сложившиеся обстоятельства, я думаю: а не могли ли меня использовать? Ведь я ничего не покупала. Мне не нужна недвижимость в Дубае", — заявила она "Схемам".

На вопрос журналистов о том, кто именно мог использовать её данные, Шкробанец не ответила.

Она также заявила, что более двух лет не общается с Русланом Кравченко и что он якобы никогда не обращался к ней по поводу приобретения или оформления недвижимости.

Супруг Алины Шкробанец, депутат Черновицкого областного совета Игорь Шкробанец, не указал эту недвижимость в своей декларации и заявил "Схемам", что ему ничего не известно о её приобретении женой.

Бывшая жена Руслана Кравченко Елена Шкробанец также заявила, что ей ничего не известно о недвижимости в Дубае. В то же время "Схемы" обратили внимание на то, что 20 июля 2023 года — в день, когда, согласно данным дубайского реестра, в таунхаус инвестировала её мать Алина Шкробанец — Елена уволилась из Офиса генерального прокурора, что указано в её декларации.

В ноябре 2024 года Елена Шкробанец и Руслан Кравченко официально развелись.

Кто стал владельцем виллы после Шкробанец

Согласно данным дубайского реестра, в 2025 году недвижимость перешла к украинцу Андрею Кейбашу, управляющему киевским рестораном La Veranda. Переход права собственности подтверждается также официальным реестром Земельного департамента Дубая.

Кейбаш подтвердил журналистам, что в 2025 году приобрел эту недвижимость примерно за 670 тысяч долларов. В то же время он опроверг, что покупал её непосредственно у Алины Шкробанец.

По его словам, о возможности инвестирования он узнал через Интернет.

"Я просто нашел в интернете информацию о том, что есть возможности для инвестирования, и всё", — заявил ресторатор.

Кейбаш пояснил, что перешел по ссылке, после чего с ним связался менеджер, и они начали обсуждать вопросы, связанные с недвижимостью.

Когда журналисты спросили, не кажется ли ему странным, что предыдущей владелицей была Алина Шкробанец, ресторатор не стал отвечать по существу. При этом Андрей Кейбаш согласился ознакомиться с документами по просьбе журналистов, но впоследствии перестал выходить с ними на связь.

В то же время "Схемы" обнаружили архивные видеозаписи из ресторана La Veranda, датированные декабрем 2022 года, на которых родственники Кравченко отдыхают вместе с Кейбашем. В кадре можно увидеть Алину Шкробанец вместе с мужем Игорем и дочерью Еленой, которая тогда была женой Кравченко.

Алина Шкробанец подтвердила, что она действительно знакома с Кейбашем и они дружат. В то же время женщина заявила, что никогда не обсуждала с ним вопросы, связанные с недвижимостью.

Алина Шкробанец с мужем и дочерью в ресторане La Veranda, декабрь 2022 года Фото: Схемы

А вот Андрей Кейбаш утверждает, что не поддерживает никаких личных отношений со Шкробанец, и объясняет появление совместного видео тем, что они были гостями ресторана.

"Они — мои гости. Если бы вы приходили к нам в гости и были нашими клиентами, мы бы тоже общались с вами, потому что это наш формат общения", — заявил бизнесмен.

Кстати, на другом видео из ресторана, снятом в декабре 2022 года, журналисты заметили Игоря Шкробанца вместе с Русланом Кравченко, который тогда возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области.

Игорь Шкробанец и Руслан Кравченко в ресторане La Veranda, декабрь 2022 года Фото: Схемы

"Схемы" отмечают, что в настоящее время журналисты пытаются получить комментарий Руслана Кравченко по поводу этой истории с недвижимостью. Однако на момент публикации расследования журналисты не получили его позицию по поводу недвижимости в Дубае.

Контекст отставки Кравченко

Расследование "Схем" было опубликовано на фоне последних событий вокруг Руслана Кравченко.

7 сентября 2026 года он подал в отставку с поста генерального прокурора после сообщений НАБУ и САП о разоблачении преступной организации, которую антикоррупционные органы связывали с деятельностью мошеннических колл-центров.

И хотя сам Кравченко отрицал причастность к этой схеме, в ночь на 14 сентября он покинул Украину под предлогом командировки во Францию. Вот только в ПАСЕ не подтвердили его участие в соответствующем заседании.

В тот же день президент Владимир Зеленский отстранил Кравченко от должности и направил в Верховную Раду представление об увольнении. 15 сентября парламент одобрил увольнение Кравченко 317 голосами, после чего Зеленский его уволил.

Напомним, бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко покинул Украину, воспользовавшись частным Mercedes-Benz V-класса вместо служебного автомобиля, указанного в командировочном документе. После отъезда Кравченко мог рассматривать Вену или Дубай в качестве места дальнейшего пребывания, однако его окончательный маршрут пока неизвестен.