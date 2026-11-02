Привласнив печатку та запрошення в ПАРЄ: які обставини втечі ексгенпрокурора Кравченка

У Офісі Генпрокурора завершили службове розслідування щодо колишнього очільника Руслана Кравченка, повідомив в.о. генпрокурора Антон Ковальський. Кравченка визнали винним у дисциплінарному проступку. Під час розслідування з'ясували, що посадовець оформив виїзд за кордон, взявши без дозволу печатку. Як колишній генпрокурор зумів виїхати, фігуруючи у розслідуванні "Карфаген" НАБУ?

Руслан Кравченко порушив низку нормативно-правових актів ОГПУ, але не завдав державі матеріальної шкоди, навело слова Ковальського медіа "Суспільне". За підсумками службового розслідування його притягнули до дисциплінарної відповідальності та звільнили. Щодо кримінальної відповідальності по справі "Карфаген", то у цьому питання слід звернутись до НАБУ, уточнив посадовець.

В.о. генпрокурора розповів низці українських медіа про обставини виїзду Кравченка за кордон. На той час ще очільник ОГПУ скористався запрошенням на засідання ПАРЄ, яке днями отримала прокуратура. За посадовими обов'язками на засідання мав би їхати інший працівник — заступник генпрокурора Віктор Логачов, але він відмовився через справи, і про це міжнародний департамент ОГПУ повідомив у ПАРЄ. Тим часом Кравченко оформив наказ про власне відрядження замість Логачова, поставив гербову печатку та підпис. Медіа "Бабель" додало, що гербова печатка ОГПУ зберігається в Управлінні державної охорони: посадовець взяв її під час робочого тижня і мав би повернути, але не зробив цього, і це ще одне порушення.

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"Коли 14 вересня прийшли до Кравченка у кабінет, то знайшли там гербову печатку (Офісу генпрокурора) та конверт. У конверті був підписаний ним наказ про відрядження та його копія", — ідеться у матеріалі.

Для виїзду за кордон ексгенпрокурор не взяв службовий автомобіль, і тому не завдав матеріальної шкоди. Вина Кравченка, згідно зі службовим розслідуванням, — це "використання службового положення у власних цілях" для виїзду за кордон.

Антон Ковальський також пояснив, чому Кравченка звільнили за власною заявою, але не за результатами розслідування. Інший спосіб звільнення — через рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, а це могло б тягнутись кілька місяців.

Наголосимо, що будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.

Руслан Кравченко — деталі справи "Карфаген" НАБУ

Зазначимо, Руслан Кравченко був звільнений з посади генерального прокурора 15 вересня 2026 року після відповідного рішення президента Володимира Зеленського. За два тижні до того, 4 вересня, НАБУ та САП опублікували матеріали справи "Карфаген" про кришування кол-центрів топпрацівником прокуратури. Фігуранти справи антикорупційників — це "Канцлер" (заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Сергій Кропива), "Муза"," Камрад", "Флеш" та інші. В цілому ішлося про спробу відмити 20 млн грн, незаконно отриманих від кол-центрів. На записах фігуранти згадували "Шефа", а розслідувачі пояснили, що цією людиною може бути Руслан Кравченко.

Нагадуємо, медіа "Українська правда" розповіло про виїзд Руслана Кравченка за кордон та про те, що він опинився в Австрії. Тим часом журналіст Михайло Ткач поїхав у Відень для продовження розслідування щодо ексгенпрокурора, але його затримали як агента українських спецслужб.