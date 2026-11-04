"Угрожает применить огнестрельное оружие": чиновник СБУ не пускает детективов

Обыск, который детективы НАБУ проводят 4 ноября по постановлению Высшего антикоррупционного суда, сопровождается угрозами с применением оружия — об этом сообщило само бюро. По его данным, высокопоставленный сотрудник СБУ не допускает следователей на место, а впоследствии туда прибыли спецназовцы Службы безопасности.

Детективов Национального антикоррупционного бюро не пускают на место проведения следственных действий, а один из высокопоставленных сотрудников СБУ угрожает применить против них огнестрельное оружие. Об этом сообщает НАБУ 4 ноября.

"Высокопоставленный сотрудник СБУ угрожает применением огнестрельного оружия и препятствует проведению обыска", — сообщили в источнике.

Согласно данным, обыск проводится на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда. Впоследствии на место прибыли также сотрудники спецназа Службы безопасности.

В бюро назвали такие действия недопустимыми, поскольку они мешают детективам выполнять законные процессуальные обязанности. Ни фамилию должностного лица, ни дело, в рамках которого проводится обыск, там пока не раскрывают, а подробности пообещали обнародовать позже. Позиции СБУ относительно этих утверждений на момент публикации также не было.

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Стоит отметить, что в последние недели НАБУ ведет несколько расследований. В рамках спецоперации "Карфаген" бюро сообщило о новом подозрении в адрес бывшего главы департамента Офиса генпрокурора. По данным следствия, он отвечал за связь с нелегальными колл-центрами и получал от них деньги.

Среди фигурантов того же дела — Сергей Куций, водитель прокурора Офиса генерального прокурора Сергея Кропивы. Его освободили из-под стражи под залог в 3 млн гривен.

Это дело привело к кадровым чисткам в прокуратуре. В ГОП были упразднены ряд должностей и уволены многие сотрудники, в том числе восемь человек, упомянутых в материалах "Карфагена". Кроме того, там провели служебное расследование в связи с выездом за границу бывшего генпрокурора Руслана Кравченко.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности установила личности около ста человек, принимавших активное участие в беспорядках в Петропавловской Борщаговке в Киевской области. По данным СБУ и МВД, целью того конфликта было освобождение военнослужащего, самовольно покинувшего воинскую часть.

Также сообщалось, что в Офисе генерального прокурора завершили служебное расследование в отношении бывшего руководителя Руслана Кравченко. Кравченко был признан виновным в дисциплинарном проступке: выяснилось, что он оформил выезд за границу, взяв печать без разрешения.