"Погрожує застосувати вогнепальну зброю": високопосадовець СБУ не пускає детективів

Обшук, який детективи НАБУ проводять 4 листопада за ухвалою Вищого антикорупційного суду, супроводжується погрозами зброєю - про це заявило саме бюро. За його даними, високопосадовець СБУ не допускає слідчих на місце, а згодом туди прибули спецпризначенці Служби безпеки.

Детективів Національного антикорупційного бюро не пускають на місце слідчих дій, а один із високопосадовців СБУ погрожує застосувати проти них вогнепальну зброю. Про це повідомляє НАБУ 4 листопада.

"Високопосадовець СБУ погрожує застосуванням вогнепальної зброї та перешкоджає проведенню обшуку", – заявили у джерелі.

Згідно з даними, обшук проводять на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду. Згодом на місце прибули й спецпризначенці Служби безпеки.

У бюро назвали такі дії неприпустимими, оскільки вони перешкоджають детективам виконувати законні процесуальні обовʼязки. Ні прізвища посадовця, ні справи, у межах якої відбувається обшук, там поки не розкривають, а подробиці пообіцяли оприлюднити згодом. Позиції СБУ щодо цих тверджень на момент публікації також не було.

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Варто зазначити, що останніми тижнями НАБУ веде кілька розслідувань. У межах спецоперації "Карфаген" бюро повідомило про нову підозру колишньому очільнику департаменту Офісу генпрокурора. За даними слідства, він відповідав за зв'язок з нелегальними кол-центрами й отримував від них гроші.

Серед фігурантів тієї ж справи – Сергій Куций, водій прокурора Офісу генпрокурора Сергія Кропиви. Його звільнили з-під варти під заставу у 3 млн гривень.

Справа спричинила кадрові чистки в прокуратурі. В ОГП ліквідували низку посад і звільнили багатьох працівників, серед них вісьмох осіб, згаданих у матеріалах "Карфагену". Крім того, там провели службове розслідування щодо виїзду за кордон колишнього генпрокурора Руслана Кравченка.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки ідентифікувала близько ста осіб, які брали активну участь у заворушеннях у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. За даними СБУ та МВС, метою того конфлікту було звільнення військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину.

Також повідомлялося, що в Офісі генпрокурора завершили службове розслідування щодо колишнього очільника Руслана Кравченка. Кравченка визнали винним у дисциплінарному проступку: з'ясувалося, що він оформив виїзд за кордон, взявши без дозволу печатку.