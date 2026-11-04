"Карфаген" НАБУ и САП: раскрыта преступная организация, в которую были вовлечены должностные лица СБУ и Нацполиции

В НАБУ и САП сообщили, что участники организации систематически давали взятки высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров и других незаконных предприятий. В состав преступной организации входили не менее 12 человек.

По данным следствия, организатором выступил ранее неоднократно судимый россиянин ("Криминал"), который сбежал в Украину после того, как его объявили в розыск в 2016 году. Он привлек к преступной деятельности действующих высокопоставленных чиновников СБУ, Офиса Генерального прокурора, Национальной полиции и представителей криминальной среды. Операция по раскрытию получила название "Карфаген" — это прямая отсылка к крылатому выражению "Карфаген должен быть разрушен", автором которого является древнеримский политик Катон.

НАБУ и САП опубликовали видео о расследовании

"Подчинённые "Криминала", "Боксер" и "Паша" — те, кто выполнял грязную работу. "Прайс" — полицейский, один из руководителей департамента стратегических расследований Нацполиции, отвечавший за прикрытие деятельности колл-центров. "Консультант" — другой полицейский, отвечавший за безопасность, прикрывавший преступную деятельность и координировавший отдельные направления преступной деятельности. "Аким", высокопоставленный сотрудник СБУ, генерал-майор, обеспечивавший защиту от внимания со стороны своих коллег из СБУ", — рассказали в НАБУ и САП о составе преступной организации, отметив, что к деятельности был также привлечен российский наркокартель "Химпром". По словам следователей, глава наркосиндиката, "Мексиканец", для развития этого преступного бизнеса в Украине должен был заручиться поддержкой правоохранителей, которые бы закрывали глаза на его деятельность, и для этого он привлек соорганизатора преступной организации по прозвищу "Криминал". Тот попал в поле зрения правоохранителей в 2022 году, когда вымогал от имени СБУ 1 млн долларов США за отказ от экстрадиции лица. Он был осужден за грабеж, незаконное завладение транспортным средством и хулиганство, однако, как сообщают в НАБУ и САП, это не помешало ему поддерживать тесные связи с правоохранителями, которые, "как и он, родились, выросли и начали свою карьеру в Житомирской области".

Видео дня

"Под прикрытием сотрудников правоохранительных органов участники организации обеспечивали функционирование мошеннических колл-центров, которые обманывали граждан Украины и иностранцев, продажу наркотических средств, а также незаконное производство контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты. Кроме того, они организовывали спланированные нападения, похищения и нанесение телесных повреждений в интересах преступной организации", — отметили следователи и подчеркнули, что, по версии следствия, преступная организация использовала коррупционные связи в правоохранительных органах для защиты незаконной деятельности и получения теневых доходов.

Как выяснило следствие, участники преступной организации координировали деятельность как минимум 52 колл-центров. В этих офисах работало не менее 2700 человек, которые ежедневно обманывали граждан Украины и других стран.

При этом деятельность сети долгое время оставалась вне поля зрения СБУ, Нацполиции и Офиса генерального прокурора. Следователи опубликовали многочисленные расшифровки телефонных разговоров, переписок, писем и других доказательств. А также отметили, что деятельность организации должны были выявлять и расследовать другие правоохранительные органы. Впрочем, преступная деятельность продолжалась годами.

"Почему её не остановили раньше? Вопрос остаётся открытым. Казалось, с представителями различных правоохранительных органов удавалось найти общий язык, но НАБУ и САП оставались в стороне от этих договоренностей. По данным следствия, участники преступной организации были причастны к попыткам лишить антикоррупционные органы независимости летом 2025 года", — заявили в НАБУ и САП.

Операция "Карфаген" — реакция правоохранительных органов

Уже известно, что Национальная полиция отстранила от исполнения служебных обязанностей полицейских, в отношении которых Национальное антикоррупционное бюро провело процессуальные мероприятия. Их отстраняют на время служебного расследования в отношении полицейских. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Там отметили, что содействуют проведению следственных действий НАБУ. Решение об отстранении сотрудников правоохранительных органов приняло руководство Нацполиции.

В СБУ подтвердили, что НАБУ и САП проводят обыски у сотрудников Службы безопасности Украины в рамках нескольких уголовных дел. В ведомстве отметили, что они проводятся на основании соответствующих постановлений суда. СБУ заявила о готовности содействовать процессуальным действиям и поддержала объективное и беспристрастное расследование.

Напомним, генерал-майор СБУ Сергей Дука, по всей видимости, угрожал применением огнестрельного оружия детективам НАБУ и препятствовал проведению обыска.

Кроме того, "Фокус" писал о том, как, вероятно, будет развиваться дальше ситуация с генеральным прокурором Русланом Кравченко, который уехал из Украины, а также о ходе дела "Карфаген".