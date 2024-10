Рецепт выживания Украины: почему потеря территорий сейчас — не поражение в войне

Related video

УВИДЕТЬ ПРАВДУ В ГЛАЗАХ, или SHOW MUST GO ON

Государства, которые не могут посмотреть правде в глаза, проигрывают войны. Гитлер до последнего верил, что англосаксы (США и Великобритания) поссорятся с советскими — и это спасет Третий Рейх. Как известно, это так и случилось, но после самоубийства фюрера, полного разгрома Вермахта и оккупации Германии. Де Голль, наоборот, хоть и вернулся к власти на волне Алжирского кризиса, понял, что продолжение алжирской войны разрушит Францию изнутри — и отказался от колонии, которая была родиной более чем для миллиона французов. Завершив трансформацию Французской империи в национальное государство, де Голль спровоцировал несколько покушений на себя, но открыл своей стране ворота в будущее.

Власть Украины не хочет смотреть правде в глаза. Правде, о которой уже во весь голос кричат западные СМИ: забудьте до лучших времен о границах 1991 года, пока Запад не готов к лобовому столкновению с Россией, а Украина не имеет ресурсов (прежде всего человеческих, но также достаточно оружия и финансов), чтобы разгромить врага на поле боя. Это до боли напоминает последние месяцы перед войной, когда Bild публиковал карты российского наступления, а Зеленский до последнего отказывался верить в полномасштабное вторжение россиян.

История повторяется. Правда заключается в том, что Украине нужно концентрироваться на стратегической обороне, строить эшелонированные "линии Сырского", бросить все силы на развитие собственного ВПК и главное — начать относиться к собственным гражданам как к партнерам, а не к ресурсу, который прикрывает фронт, пока властные крысы дограбят страну. Мы должны признать, что пора искать лучший вариант среди худших. Банковой следует срочно изучать мемуары Маннергейма, а не Черчилля, Жукова, Эйзенхауэра или Мак-Артура. Также стоит прочитать воспоминания Альберта Шпеера, которые наглядно демонстрируют судьбу тех, кто упорно отказывается смотреть правде в глаза.

Хельсинки, памятник Маннергейму — человеку, сумевшему спасти свою страну Фото: Getty Images

Мир перестал быть однополярным. Запад не готов к лобовому столкновению с Россией. Для США, особенно в случае победы Трампа, защита Израиля всегда будет приоритетом перед защитой Украины, а это означает, что ПВО, ПРО и другие дефицитные вооружения придется перераспределять на два фронта. Украина потеряла наступательный импульс второй половины 2022-го и вряд ли снова восстановит его в обозримой перспективе. ВПК и экономика России и ее союзников лучше адаптировались к условиям длительной войны на истощение, чем наши. И главное — все меньше украинцев готовы воевать и умирать за нереалистичные цели, которые власть декларирует в этой войне.

Когда каждый десятый военнослужащий ВСУ дезертировал или ушел в СОЧ (по данным журналиста Владимира Бойко, по состоянию на 1 октября 2024 года мы имеем ок. 86 тысяч уголовных производств — то есть дезертиров априори больше! — по ст.ст. 407, 408 УК Украины), показательные рейды мужчин в камуфляже и балаклавах по концертным холлам, клубам и ресторанам — не более, чем шоу. Следствием которого будет прежде всего рост коррупционных "потоков" и увеличение числа тех самых СОЧ. Потому что мобилизация по Зеленскому гораздо больше напоминает крайне непопулярный импрессмент, который практиковали британцы в 18 веке, а не призыв в армию Его Величества времен I или II мировых войн. Обе мировые войны британцы выиграли, а войну за свои американские колонии, в ходе которой активно практиковали импрессмент, проиграли…

Опытный врач на стабпункте, когда привозят тяжелораненного, понимает, что иногда единственная возможность спасти ему жизнь — ампутировать конечность. Конечно, каждая ампутация — это трагедия (и двойная трагедия, если ампутировать конечность приходится из-за неправильно или необоснованно наложенного турникета, а не тяжелого ранения), но есть случаи, когда отказ ампутировать — это приговор.

Сегодня Украине, чтобы выжить, нужно решиться на ампутацию временно оккупированных территорий. На адреналине, героизме и вере в победу можно выиграть спринт — на марафонских дистанциях такие рецепты не работают. Первая предпосылка выздоровления — правильный диагноз. Трезвый, честный взгляд на реалии российско-украинской войны и шансы Украины на победу в ней — единственный шанс для нас не проиграть и не посыпаться изнутри. Потеря территорий — не поражение. Настоящим поражением станет потеря украинской государственности из-за упорного нежелания смотреть правде в глаза.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно