Российские чиновники массово убегают от "частичной мобилизации" за границу

Причем это касается сотрудников практически всех госструктур.

Related video

Чиновники российского правительства и московской мэрии спасаются от мобилизации бегством за границу. Причем они выбирают все направления, и уезжают в любые страны, которые готовы их принять. Об этом сообщает издание "Настоящее время"

О беглецах в интервью рассказала главный редактор "Верстки" Лола Тагаева. По ее словам известно о бегстве сотрудников Минпросвещения, Министерства цифрового развития, Центробанка. В некоторых отделах мэрии Москвы недосчитываются 20-30% штата. Чиновники уходят в отпуск и просто не возвращаются на рабочие места.

Используют для уклонения от "частичной мобилизации" и рабочие поездки. Так, с соревнований в Кыргызстане не вернулись около десяти сотрудников аппарата Российского футбольного союза.

Тагаева отмечает, что уезжают не крупные чиновники, а госслужащие, люди, работающие в мэриях и учреждениях, которые связаны с государственными.

Свой отъезд с начальством они зачастую не согласовывают, просто уходят в отпуск, или делают вид, что работают удаленно. Но на рабочее место уже не возвращаются.

"Самое заметное последствие – останавливается работа внутри этих организаций. Были потеряны важные документы, приостановлена работа, замкнутая на конкретного человека. Происходили определенные коллапсы", — говорит Тагаева.

По ее словам, в первую очередь уезжают мужчины, связанные со сферой IT, которые уверены, что найдут другую работу, уезжают в первую очередь те, у кого есть деньги на билеты и на жилье за границей.

Интересно, но в некоторых учреждениях начальство прикрывает своих сотрудников, которые покинули РФ, а кое-где угрозами пытаются вернуть их на работу.

Объясняют свое бегство российские чиновники просто: они не хотят воевать, не хотят убивать и быть убитыми.

"В отличие от жителей российской глубинки, у сотрудников ведомств есть доступ к самой разной информации – не только к телевизору. Они понимают, что происходит", — отмечает главред. По ее словам, у работников российских госструктур сложилось ошибочное впечатление о том, что их не мобилизуют, так как они работают на госслужбе, но мобилизуют и их. Мобилизуют также и сотрудников пропагандистских медиа.

Ранее уже бывший преподаватель Высшей школы экономики Андрей Казанцев рассказывал в интервью о массовом оттоке преподавателей и студентов. По его словам многие преподаватели просто уволились и закончили преподавательскую деятельность, уехали из РФ.

"Мы же видели, кто уезжал из России в Казахстан, в Израиль, Грузию, Армению. Массовое бегство. Образованные люди раньше уехали. Мобилизация тоже к этому добавила", — рассказал Казанцев.

[ + – ] Очередь из россиян в пункте пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией Фото: Соцсети

Самым популярным направлением остается Грузия и Средняя Азия.

Напомним, пожалуй, самой известной беглянкой из России стала журналистка и блогер Ксения Собчак. Она спешно выехала в Литву, когда ее коммерческого директора и ее саму обвинили в вымогательстве. Позже Собчак стала просто свидетельницей, но в РФ она уже не вернулась.

А новый посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал власти ФРГ не пускать россиян, бегущих от мобилизации. По его мнению, эти русские представляют угрозу безопасности не только для Германии, но и для всех молодых украинских женщин с детьми, которые были вынуждены покинуть свою страну, после того, как на нее напала Россия.