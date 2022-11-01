"Нет помывочных мест": мобилизованных в Свердловской области РФ одолевают вши, – СМИ

По данным журналистов, в воинском учебном центре Минобороны РФ в Елани вспышка педикулеза. Местные жители стали сдавать в аренду призывникам свои ванные.

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В воинском учебном центре Министерство обороны России в Елани Свердловской области вспышка педикулеза. Об этом пишет Telegram-канал ЕАН.

"Вши заедают, сил уже нет. Все ходят постоянно чешутся. Помывочных мест не хватает", –– рассказал журналистам один из мобилизованных.

По его словам, военный городок в Елани не рассчитан на такое большое количество солдат, поэтому им негде мыться.

В результате ситуацией воспользовались местные жители. Они стали сдавать в аренду призывникам свои ванные.

"Иногда удается договориться с местными жителями, которые почасово сдают в аренду свои ванные", –– признался собеседник интернет-издания.

Он уточнил, что мобилизованные "объединяются в группы, скидываются и идут мыться".

Депутат Госдумы РФ Максим Иванов подтвердил журналистам, что такая проблема существует.

Напомним, мобилизованные в РФ часто жалуются на условия содержания в казармах. Об ужасных условиях для российских солдат рассказали родственники новобранцев из Уфы и Челябинска. Мобилизованные мерзнут, голодают и спят в верхней одежде на матрасах с клопами.

Ранее Фокус писал о том, что чиновники российского правительства и московской мэрии спасаются от мобилизации бегством за границу.