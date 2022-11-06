NYT показали бригаду, которая защищает Бахмут от наемников из ЧВК "Вагнера" (фото)

58-я бригада — одно из подразделений, защищающих город. В субботу ее командование находилось в бункере и составляло планы, а затем вступило в бой с оккупационными войсками.

Related video

Украинские войска последние несколько недель продолжают удерживать город Бахмут, на который ведут наступление закаленные в боях наемники из ЧВК "Вагнера". Несмотря на то, что российские силы отступают на других фронтах, все же они продолжают оказывать давление на ВСУ в районе Бахмута, где проходит одна из самых затяжных битв в украинской войне. Об этом сообщает The New York Times.

58-я бригада — одно из подразделений, защищающих город.

[ + – ] ВСУ в Бахмуте

В субботу ее командование находилось в бункере и составляло планы, а затем вступило в бой с оккупационными войсками.

[ + – ] Украинские военные в Бахмуте

Одна из артиллерийских команд обстреливала российские позиции, другая — патрулировала улицы и дома.

[ + – ] Украинские военные в бомбоубежище в Бахмуте

В воскресенье, 6 ноября, в удерживаемом ВСУ городе ужесточились бои, что подтвердила и российская, и украинская стороны. За последние несколько месяцев на фоне недавних отступлений россияне предприняли первую попытку его захвата. Представитель пресс-службы ВСУ Сергей Череватый заявил, что россияне привлекли 30 тысяч человек для штурма города. По словам заместителя мэра города Александра Марченко, войска РФ пытались штурмовать город с нескольких направлений.

В Бахмуте до начала масштабного вторжения ВС РФ проживало около 70 тысяч человек, за месяцы обстрелов город практически превратился в руины. По данным журналистов, несмотря на минимальное стратегическое значение этого населенного пункта, наемники из ЧВК пытаются продемонстрировать кремлевскому руководству свою эффективность.

Напомним, что Зеленский сообщил, что РФ готовится к повторению массированных ударов по украинской инфраструктуре. Оккупанты активно задействуют иранские дроны и рассчитывают на поставки ракет из Тегерана.

Ранее Фокус сообщал, что в Беларуси в рядах россиян наблюдаются вспышки инфекций. Объясняется это условиями, в которых приходится жить солдатам, которых селят в палатках, где нет удобств, отсутствием сбалансированного питания и квалифицированной медпомощи.