Стоит ждать нового контрнаступления: Украина должна воспользоваться ошибкой Путина, — ISW

По мнению аналитиков, сейчас инициатива находится в руках ВСУ. Они могут воспользоваться желанием Кремля продемонстрировать хоть какую-то победу, чтобы нанести оккупантам сокрушительный удар.

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Аналитики американского Института изучения войны (ISW) предполагают, что командующий оккупационными войсками Сергей Суровикин получил от президента РФ Владимира Путина разрешение на отступление из Херсона в обмен на обещание выбить ВСУ с Донбасса. Поэтому российские войска начинают новое наступление в Донецкой области.

Вероятнее всего, наступательные операции там будут активизироваться в ближайшие недели по мере прибытия дополнительных мобилизованных военнослужащих вместе с силами, выведенными из Херсона.

"Украинские силы в этом районе окажутся в тяжелом положении, и Киеву, скорее всего, придется отвлекать войска для защиты от возобновившихся наступлений России, — сказано в отчете ISW. — Русские вряд ли добьются значительных успехов в оперативном отношении, несмотря на возобновившиеся усилия, хотя вполне вероятно, что со временем они могут захватить Бахмут огромной ценой".

[ + – ] Карта обстановки на фронтах

Аналитики отмечают, что российские силы представляют собой смесь из регулярных войск, мобилизованных, ЧВК "Вагнер", формирования БАРС, "отрядов ополчения ЛДНР", чеченских отрядов Рамзана Кадырова и добровольческих батальонов. Преимущество этой группировки только в численности.

"Это причудливое скопление боевых сил будет иметь значительно меньшую боевую мощь, чем группировка регулярных частей аналогичного размера, — подчеркнули в ISW. — Крайне маловероятно, что Суровикин сможет превратить ее в силу, способную вести крупномасштабную наступательную механизированную маневренную войну, тем более что он даже не тратит (или ему это не позволено) время на создание слаженной ударной группировки, прежде чем бросить ее в атаку".

В итоге ВСУ скорее всего удастся в течение следующих нескольких месяцев заставить врага остановиться недалеко от исходных точек.

Передышка выгодна России

В то же время, высвободившиеся после херсонской операции силы Украина может использовать как для оборонительных, так и для контрнаступательных операций. ВСУ, вероятно, направят часть боевой мощи либо для усиления продолжающегося контрнаступления в Луганской области, либо для начала нового контрнаступление в других районах. Поэтому прекращение или замедление боевых действий в ближайшие несколько месяцев маловероятно.

"Любая попытка прекращения огня в это время была бы в подавляющем большинстве случаев в пользу России, — отметили аналитики. — Путин должен признать, что ему нужно дать своим силам время на восстановление. Он должен хотеть помешать украинцам извлечь выгоду из эмоционального подъема своих недавних побед. Тот факт, что Путин продолжает подталкивать своих генералов к наступлению в этих обстоятельствах, является серьезной ошибкой с военной точки зрения. Скорее всего, это связано с теми психологическими факторами, которые в первую очередь побудили Путина отдать приказ о вторжении, но также в большей степени из-за потребности Путина продемонстрировать свою жесткость. Украина и ее сторонники должны воспользоваться ошибкой Путина, продолжая контрнаступление в условиях гораздо более благоприятных для Киева, чем для Москвы".

Ранее в ВСУ сообщили, что в Бахмуте продолжаются ожесточенные бои, в которых ВС РФ ежедневно теряют убитыми от 70 до 100 военнослужащих.

Также сообщалось, что ВСУ под Бахмутом уничтожили вертолет Ми-8, который ранее стоял на вооружении армии Беларуси. Позже выяснилось, что ликвидированная единица боевой авиации принадлежала частной военной компании "Вагнер", которая активно участвует в боях на Донбассе.