У Зеленського висміяли воєнні провали Росії і дали пораду Кремлю (фото)

Українські регіони, за словами Михайла Подоляка, мають невигідне для росіян розташування, тому окупантам краще зводити оборонні споруди за межами нашої країни.

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В Офісі президента України дали пораду командуванню ЗС РФ щодо облаштовування найкращого місця для оборони. Відповідну публікацію у своєму мікроблозі Twitter оприлюднив радник голови ОП Михайло Подоляк.

Зокрема, він вирішив потролити провали російських військовослужбовців на кількох напрямках фронту, з яких загарбникам довелося відступати через масштабний контрнаступ Збройних сил України.

Михайло Подоляк у своїй публікації дав пораду командуванню ЗС РФ щодо облаштовування найкращого місця для своєї оборони. Радник голови ОП нагадав, що південь України є величезним степом, а Крим є природним "котлом" для окупаційних військ. У цьому контексті Подоляк запропонував російським військовослужбовцям облаштувати для себе найкраще місце оборони, яке буде розташоване за кордоном нашої країни.

"Як радник дозволю собі невелику пораду російському військовому командуванню: південь України — це голий степ, Крим — природний котел, а Донецьк має невигідне розташування. Найкраще місце для оборони — за кордоном України. Там, куди "злі українці" точно не зайдуть", — резюмував Подоляк, висміюючи воєнні провали Росії.

[ + – ] В Офісі президента потролили Росію через її воєнні провали в Україні

Днем раніше радник голови ОП Михайло Подоляк висміював президента Росії Володимира Путіна через його воєнні провали в Україні. За його словами, глава Кремля вибудував неефективну систему, приречену на крах, а після поразки в повномасштабній війні російські еліти самі себе з'їдять.

Також повідомлялося, що в Офісі президента озвучили умови для поновлення мирних переговорів із Росією. Україна, за словами радника голови ОП Михайла Подоляка, готова сісти за стіл переговорів лише після звільнення Донецька та Луганська.