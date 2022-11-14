У Зеленского высмеяли военные провалы России и дали совет Кремлю (фото)

Украинские регионы, по словам Михаила Подоляка, имеют невыгодное для россиян расположение, поэтому оккупантам лучше возводить оборонительные сооружения за пределами нашей страны.

Related video

В Офисе президента Украины дали совет командованию ВС РФ по обустраиванию лучшего места для обороны. Соответствующую публикацию в своем микроблоге Twitter обнародовал советник главы ОП Михаил Подоляк.

В частности, он решил потроллить провалы российских военнослужащих на нескольких направлениях фронта, с которых захватчикам пришлось отступать из-за масштабного контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Михаил Подоляк в своей публикации дал совет командованию ВС РФ по обустраиванию лучшего места для своей обороны. Советник главы ОП напомнил, что юг Украины представляет из себя огромную степь, а Крым является естественным "котлом" для оккупационных войск. В этом контексте Подоляк предложил российским военнослужащим обустроить для себя лучшее место обороны, которое будет расположено за границей нашей страны.

"Как советник позволю себе небольшой совет российскому военному командованию: юг Украины – это голая степь, Крым — природный котел, а Донецк имеет невыгодное расположение. Лучшее место для обороны — за границей Украины. Там, куда "злые украинцы" точно не зайдут", — резюмировал Подоляк, высмеивая военные провалы России.

[ + – ] В Офисе президента потроллили Россию из-за ее военных провалов в Украине

Днем ранее советник главы ОП Михаил Подоляк высмеивал президента России Владимира Путина из-за его военных провалов в Украине. По его словам, глава Кремля выстроил неэффективную систему, обреченную на крах, а после поражения в полномасштабной войне российские элиты "сами себя съедят".

Также сообщалось, что в Офисе президента озвучили условия для возобновления мирных переговоров с Россией. Украина, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, готова сесть за стол переговоров только после освобождения Донецка и Луганска.