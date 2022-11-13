Киоск с пивом — вот его уровень: у Зеленского высмеяли Путина и спрогнозировали смуту в РФ

Путин построил неэффективную систему, обреченную на крах, а после победы Украины в войне российские элиты "сами себя съедят", заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Для России при лидерстве Владимира Путина не может быть позитивного финала на фоне войны против Украины — государство-агрессора ожидает период "смуты", прежде чем оно сможет вернуться "к слабой демократии" образца 90-х годов с новыми именами в политике. Об этом в интервью изданию УНИАН заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, на фоне полномасштабной войны российские элиты "проиграют и себя съедят", так как они окажутся втянуты в борьбу, у которой не может быть позитивного финала. В связи с этим Россию ожидает эпоха смуты с "внутренними стихийными драками на разных территориях" — виной этому неэффективная система, которую построил президент РФ Владимир Путин, добавил представитель ОП.

"Путин, конечно, не мог построить другую (систему). Посмотрите на каком уровне находится его анализ и причинно-следственные связи. Посмотрите на его исторический бэкграунд. Человек находится на уровне царя большой страны, но уровень его мышления — это пивной киоск", — сказал Подоляк.

Советник главы Офиса президента выразил мнение, что в РФ начнутся бунты, в результате которых система внутри государства-агрессора изменится — российское общество начнет задаваться вопросами о том, может ли государство работать иначе, также возникнет запрос на новых политических лидеров. При этом Подоляк подчеркнул, что реальной демократии в РФ возникнет не может, так как исторически сложилось так, что любое подобие демократии в России "всегда будет сваливаться к авторитаризму".

"Вопрос только в том, когда эта слабая демократия позволит хоть какую-то конкуренцию, как было в России начиная с середины 90-х и заканчивая 2003-м, когда были последние выборы в Госдуму по мажоритарным округам… Этот период может повториться. Ренессанс России будет такого типа, как в середине 90-х", — отметил Подоляк.

Представитель ОП добавил, что грядущий период смуты в РФ будет характеризоваться более быстрыми темпами изменений и появлением новых фамилий на политической арене — какие конкретно, пока для Киева загадка.

"Нам (после победы в войне против РФ) будет безразлично все, что там будет происходить. Мы будем доминировать в регионе и будем устанавливать правила послевоенного мира. Это будет интересный процесс. Мы исторически станем теми, кем должны были стать для этого региона уже давно", — сказал Подоляк.

Напомним, недавно Подоляк выразил мнение, что Россия еще не дозрела до настоящих мирных переговоров с Украиной как политически, так и психологически, однако это произойдет, когда Вооруженные силы Украины освободят Донецк или Луганск.

Тем временем сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт заявил, что серия военных поражений, включая потерю российскими войсками Херсона, может привести к тому, что Владимира Путина отстранят от власти в Кремле.