Кіоск із пивом — ось його рівень: у Зеленського висміяли Путіна і спрогнозували смуту в РФ
Путін побудував неефективну систему, приречену на крах, а після перемоги України у війні російські еліти самі себе з'їдять, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
Для Росії за лідерства Володимира Путіна не може бути позитивного фіналу на тлі війни проти України — держава-агресора чекає на період "смути", перш ніж вона зможе повернутися "до слабкої демократії" зразка 90-х років з новими іменами в політиці. Про це в інтерв'ю виданню заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
За словами Подоляка, на тлі повномасштабної війни російські еліти "програють і себе з'їдять", оскільки вони опиняться втягнутими у боротьбу, яка не може мати позитивного фіналу. У зв'язку з цим на Росію чекає епоха смути з "внутрішніми стихійними бійками на різних територіях" — виною цьому неефективна система, яку побудував президент РФ Володимир Путін, додав представник ОП.
"Путін, звичайно, не міг побудувати іншу (систему). Подивіться на якому рівні знаходиться його аналіз та причинно-наслідкові зв'язки. Подивіться на його історичний бекграунд. Людина знаходиться на рівні царя великої країни, але рівень її мислення — це пивний кіоск", — сказав Подоляк.
Радник глави Офісу президента висловив думку, що в РФ почнуться бунти, внаслідок яких система всередині держави-агресора зміниться — російське суспільство почне ставити запитання про те, чи може держава працювати інакше, також виникне запит на нових політичних лідерів. При цьому Подоляк підкреслив, що реальної демократії в РФ виникне не може, оскільки історично склалося так, що будь-яка подоба демократії в Росії "завжди звалюватиметься до авторитаризму".
"Питання тільки в тому, коли ця слабка демократія дозволить хоч якусь конкуренцію, як було в Росії, починаючи з середини 90-х і закінчуючи 2003-м, коли були останні вибори до Держдуми з мажоритарних округів... Цей період може повторитися. Ренесанс Росії буде такого типу, як у середині 90-х", — зазначив Подоляк.
Представник ОП додав, що майбутній період смути в РФ характеризуватиметься швидшими темпами змін та появою нових прізвищ на політичній арені — які конкретно, поки що для Києва загадка.
"Нам (після перемоги у війні проти РФ) буде байдуже все, що там відбуватиметься. Ми домінуватимемо в регіоні і встановлюватимемо правила післявоєнного світу. Це буде цікавий процес. Ми історично станемо тими, ким мали стати для цього регіону вже давно", — сказав Подоляк.
Нагадаємо, нещодавно Подоляк висловив думку, що Росія ще не дозріла до справжніх мирних переговорів з Україною як політично, так і психологічно, проте це станеться, коли Збройні сили України звільнять Донецьк чи Луганськ.
Тим часом співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт заявив, що серія воєнних поразок, включаючи втрату російськими військами Херсона, може призвести до того, що Володимира Путіна усунуть від влади у Кремлі.