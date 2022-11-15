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Военный Фокус Российско-украинская война

Россия перешла в оборону: СМИ узнали о новой тактике ВС РФ в Украине

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Фото: military-informant.com | По данным источников Reuters, в 2023-м году ожидается статичная ситуация на поле боя

По данным журналистов, российское командование изменило планы после бегства оккупантов из Херсона. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на очищении всех захваченных территорий.

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Российские оккупанты приступили к оборонительной тактике в Украине после бегства на юге страны, в частности, из Херсона. Об этом сказал западный чиновник в общении с агентством Reuters.

Такое заявление прозвучало после того, как президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть все захваченные территории. Зеленский посетил Херсон 14 ноября и сказал, что любое мирное соглашение с Москвой обязательно предусматривает вывод всех российских войск из Украины.

"Понятно, что на данный момент российская оккупация Украины — это оборонительная операция", — отметил собеседник Reuters на условиях анонимности.

По его оценкам, вывод войск из Херсона происходил довольно упорядоченно. Заявления Москвы о выводе 30 тысяч солдат преувеличены, реальное количество приближалось к цифре 20 тысяч, продолжил он.

Источник ожидает статичную ситуацию на поле боя в 2023-м году.

"Если люди ожидают развала сил с обеих сторон, мы не видим ничего, что указывало бы на это с этого момента и до конца года. Ни одна из сторон не находится в таком состоянии, чтобы ее силы подверглись коллапсу", — описал он положение дел.

Напомним, что по данным разведки США Кремль специально затягивал отступление из Херсона и правого берега Днепра. Власти России не хотели давать президенту США Джо Байдена дополнительные очки перед голосованием на промежуточных выборах в Конгресс.

В Офисе президента Украины ранее назвали лучшее место для обороны ВС РФ, оно находится за пределами Украины.

Аналитики Института изучения войны полагали, что президент РФ Владимир Путин разрешил командующему оккупантами в Украине Сергею Суровикину отвести войска из Херсона в обмен на новое наступление на Донбассе.