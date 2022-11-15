Ждали выборов в Конгресс США: Россия специально затянула отступление из Херсона, – СNN

Россияне пытались лишить президента Джо Байдена политических успехов перед голосованием, отмечают журналисты. Просчеты Кремля привели к бегству ВС РФ из единственного областного центра, захваченного за время войны.

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Российские власти специально затягивали объявление об отступлении из Херсона и правого берега Днепра до промежуточных выборов в Конгресс США. Кремль не хотел давать администрации президента Джо Байдена дополнительные политические успехи перед голосованием. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на четыре источника, знакомых с разведданными.

Американские чиновники признают, что промежуточные выборы стали далеко не единственной причиной отвода ВС РФ из региона. Оккупанты готовили бегство несколько недель, а США думали, когда они официально признают это.

Разведданные, как отметили авторы, это неформальная оценка намерений России и признак заинтересованности Москвы в продолжении влияния на политический расклад в США.

Россия, вероятно, неправильно рассчитала влияние заявления о выводе войск из Херсона на выборы, уверены источники.

"Сомневаюсь, что американцы действительно заметили бы это", — отметил собеседник, знакомый с данными западной разведки.

По данным частных исследователей, за неделю до промежуточных выборов в этом году российские агенты влияния использовали различные медиа-платформы, чтобы испортить имидж демократам в нескольких штатах.

Россия могла переоценить степень заинтересованности американцев локальными боями в Украине, что говорит о несовершенстве российских информационных операций, заметили в разведке.

"Несмотря на всю шумиху об информационных операциях и политическом вмешательстве россиян, они не так хороши в этом грандиозном замысле. Видно их фундаментальное культурное непонимание", — комментирует собеседник СNN.

Позиция россиян, по сведениям западных чиновников, основывалась на сокращении военной помощи Украине в случае победы республиканцев. Достоверных доказательств такой точки зрения не было.

"Подобное заявление (об отводе войск из Херсона, — ред.), как бы россияне его ни представляли, все равно показывают сдачу единственного областного центра, захваченного во время полномасштабного вторжения", — отметил один из людей, знакомых с разведданными.

Напомним, что Херсон освободили от российских захватчиков 11 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский 14 ноября приехал в город и участвовал в поднятии государственного флага.

Россия не признает военных неудач на юге и считает Херсон своей территорией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 ноября заявил, что областной центр даже после вывода войск РФ, находится в статусе "столицы субъекта России".

Министерство обороны Великобритании считает, что военное командование России перенесет пункт управления в Генический район после отхода оккупантов.