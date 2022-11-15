Британская разведка рассказала о планах войск РФ на юге Украине после бегства из Херсона

Российское командование перенесет свое военное управление в Генический район Херсонской области, допустили в Минобороны Соединенного Королевства.

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Российское военное командование перенесет пункт управления в Генический район после того, как войскам РФ пришлось отойти с правобережной части Украины, в том числе из Херсона. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщила пресс-служба Министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Согласно информации ведомства, к 12 ноября российские военные почти наверняка завершили вывод войск с территории к западу от реки Днепр. В Минобороны напомнили, что после выхода из Херсона РФ назвала Геническ "временной столицей Херсонской области". В связи с этим британская разведка предположила, что Россия перебросит подразделения военного управления в Генический район.

В сводке ведомства отмечается, что Геническ имеет хорошие возможности для координации действий силами агрессора в случае угроз со стороны украинских войск как из Херсона, так и из Мелитополя. Кроме того, в этом городе Вооруженные силы РФ смогут получать подкрепление из временно оккупированного Крыма. Эксперты отметили, что Геническ пока находится вне досягаемости артиллерийских системы, которые находятся в распоряжении Украины.

Напомним, вчера Министерство обороны Украины на фоне освобождения правобережной части страны от войск РФ показало видео, на котором запечатлено, как бойцы Сил обороны Украины переправляются через реку Днепр.

Также мы писали, что, согласно прогнозам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, до конца зимы ВСУ удастся выйти на границы Украины 1991 года.