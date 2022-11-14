Украинские военные форсировали Днепр: Минобороны показало видео

Кадры переправы через Днепр украинские власти опубликовали после сообщений об освобождении правобережной Украины от войск РФ.

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Министерство обороны на фоне освобождения правобережной части страны от войск РФ показало видео, на котором запечатлено, как бойцы Сил обороны Украины переправляются через реку Днепр. Кадры опубликованы в официальном Twitter-аккаунте ведомства в воскресенье, 13 ноября.

На видео Минобороны можно увидеть, как украинские военные переправляются через реку на моторных лодках, однако где именно и в каком направлении это происходит понять из ролика невозможно.

"Прекрасный Днепр", — говорится в посте ведомства.

Отметим, что украинским защитникам удалось освободить правый берег Днепра от сил противника, под оккупацией, согласно официальным данным, остается Кинбурнская коса. Тем временем Генеральный штаб ВСУ вчера сообщал, что в городах Херсонской области Каховка, Новая Каховка и Таврийск, которые расположены на левом берегу, осталось минимальное количество оккупантов.

В России ранее отчитались, что к 11 ноября был полностью завершен вывод подразделений ВС РФ с правого на левый берег Днепра. Тем временем украинская сторона призывает жителей правобережья в Херсонской области пока не возвращаться домой, так как противник обстреливает освобожденные территории.