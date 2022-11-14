Українські військові форсували Дніпро: Міноборони показало відео

Кадри переправи через Дніпро українська влада опублікувала після повідомлень про звільнення правобережної України від військ РФ.

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Міністерство оборони на тлі звільнення правобережної частини країни від військ РФ показало відео, на якому знято, як бійці Сил оборони України переправляються через річку Дніпро. Кадри опубліковано в офіційному Twitter-акаунті відомства у неділю, 13 листопада.

На відео Міноборони можна побачити, як українські військові переправляються річкою на моторних човнах, проте де саме і в якому напрямку це відбувається зрозуміти з ролика неможливо.

"Прекрасний Дніпро", — йдеться у пості відомства.

Зазначимо, що українським захисникам вдалося звільнити правий берег Дніпра від сил противника, під окупацією, згідно з офіційними даними, залишається Кінбурнська коса. Водночас Генеральний штаб ЗСУ вчора повідомляв, що у містах Херсонської області Каховка, Нова Каховка і Таврійськ, які розташовані на лівому березі, залишилася мінімальна кількість окупантів.

У Росії раніше відзвітували, що до 11 листопада було повністю завершено виведення підрозділів ЗС РФ із правого на лівий берег Дніпра. Водночас українська сторона закликає мешканців правобережжя на Херсонщині поки не повертатися додому, оскільки противник обстрілює звільнені території.