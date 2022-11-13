ЗС РФ накопичують сили в Мелітополі і відводять війська від лівого берега Дніпра, — Генштаб

У Каховці, Новій Каховці і Таврійську залишається мінімальна кількість російських солдатів, повідомляють у ЗСУ.

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Збройні сили РФ нарощують угруповання військ у районі Мелітополя Запорізької області та відводить сили з лівого берега Дніпра на Херсонщині. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 13 листопада.

За даними українського військового командування, окупанти будують укріплення по периметру міста Мелітополь, місцевим жителям забороняють наближатися до району аеродрому. Також ЗСУ відомо, що до Мелітополя прибувають колони ЗС РФ з боку Токмака. Водночас, у тимчасово окупованих Каховці, Новій Каховці і Таврійську Херсонської області противник знизив кількість особового складу.

"У містах залишається мінімальна кількість окупантів, вулицями пересуваються патрулі", — заявили в Генштабі.

[ + – ] Карта Херсонської області

Крім цього командування ЗСУ повідомляє про продовження наступу військ РФ на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Для поповнення втрат противник готує мобілізованих у військових навчальних закладах та центрах підготовки для їх подальшого перекидання на фронт.

З півночі 13 листопада ЗС РФ завдали 1 ракетного та 6 авіаударів, а також 14 разів обстріляли територію України з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Українські війська завдали 16 авіаударів, внаслідок чого було уражено 10 районів базування особового складу ЗС РФ, озброєння та військової техніки, а також 6 позицій, зенітно-ракетних комплексів. Ракетні війська та артилерія уразили пункт управління та 10 районів зосередження живої сили та техніки.

Ситуація на фронті: основні напрямки

Волинське та Поліське — обстановка суттєво не змінилася. У військкоматах Брестської області Білорусі з 7 по 11 листопада проводилось уточнення даних чоловіків призовного віку. Загроза ударів із боку військ РФ із території РБ зберігається.

Слобожанське — обстріл військами РФ з артилерії по Стрілці, Стариці, Різниковому, Вільхуватці та іншим населеним пунктам

Куп'янське та Лиманське — обстріл ЗС РФ з артилерії по районах Кислівки, Котлярівки, Табаївки, Стельмахівки та інших населених пунктів

Бахмутське — обстріл з усіх видів артилерії по районах Білогорівки, Спірного, Яківлі, Соледара, Бахмута, Нью-Йорка та інших населених пунктів

Авдіївський напрямок — обстріл з артилерії районами Авдіївки, Кам'янки, Мар'їнки та інших населених пунктів

Новопавлівське — обстріл з мінометів та артилерії по районах Парасковіївки, Вугледару, Павлівки, Полтавки та інших населених пунктів

Запорізьке — обстріл із артилерії районами Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки та інших населених пунктів.

Таврійське — обстріл з артилерії районами Золотої Балки, Шевченківки, Михайлівки та інших населених пунктів, від атак ЗС РФ постраждало село Добра Надія Дніпропетровської області.

Нагадаємо, згідно з даними супутникових знімків сервісу Planet.com, російські військові окопалися вздовж берега Дніпра на північ від Каховської ГЕС. Нові окопи також помічені островами Коса.

Також ми писали про те, як 13 листопада з найвищого флагштока у Запорізькій області, що знаходиться на центральній площі окупованого російськими військами міста Мелітополь, тимчасово зняли прапор РФ. Наразі триколор знову з'явився на тому самому місці.