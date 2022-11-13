ВС РФ копят силы в Мелитополе и отводят войска от левого берега Днепра, — Генштаб

В Каховке, Новой Каховке и Таврийске остается минимальное количество российских солдат, сообщают в ВСУ.

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Вооруженные силы РФ наращивают группировки войск в районе Мелитополя Запорожской области и отводит силы с левого берега Днепра в Херсонской области. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 13 ноября.

По данным украинского военного командования, оккупанты строят укрепления по периметру города Мелитополь, местным жителям запрещают приближаться к району аэродрома. Также ВСУ известно, что в Мелитополь прибывают колонны ВС РФ со стороны Токмака. В то же время во временно оккупированных Каховке, Новой Каховке и Таврийске Херсонской области противник снизил количество личного состава.

"В городах остается минимальное количество оккупантов, по улицам передвигаются патрули", — заявили в Генштабе.

[ + – ] Карта Херсонской области

Помимо этого командование ВСУ сообщает о продолжении наступления войск РФ на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Для восполнения потерь противник готовит мобилизованных в военных учебных заведениях и центрах подготовки для их дальнейшей переброски на фронт.

С полуночи 13 ноября ВС РФ нанесли 1 ракетный и 6 авиаударов, а также 14 раз обстреляли территорию Украины из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Украинские войска нанесли 16 авиаударов, в результате чего были поражены 10 районов базирования личного состава ВС РФ, вооружения и военной техники, а также 6 позиций, зенитно-ракетных комплексов. Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления и 10 районов сосредоточения живой силы и техники.

Ситуация на фронте: основные направления

Волынское и Полесское — обстановка существенно не изменилась. В военкоматах Брестской области Беларуси с 7 по 11 ноября проводилось уточнение данных мужчин призывного возраста. Угроза ударов со стороны войск РФ с территории РБ сохраняется.

Слобожанское — обстрел войсками РФ из артиллерии по Стрелке, Старице, Резниково, Ольховатке и другим населенным пунктам

Купянское и Лиманское — обстрел ВС РФ из артиллерии по районам Кисловки, Котрляровки, Табаевки, Стельмаховки и других населенных пунктов

Бахмутское — обстрел из всех видов артиллерии по районам Белогоровки, Спорного, Яковлевки, Соледара, Бахмута, Нью-Йорка и других населенных пунктов

Авдеевское направление — обстрел из артиллерии по районам Авдеевки, Каменки, Марьинки и других населенных пунктов

Новопавловское — обстрел из минометов и артиллерии по районам Парасковеевки, Угледара, Павловки, Полтавки и других населенных пунктов

Запорожское — обстрел из артиллерии по районам Гуляйполя, Железнодорожного, Новоданиловки и других населенных пунктов.

Таврическое — обстрел из артиллерии по районам Золотой Балки, Шевченковки, Михайловки и других населенных пунктов, от атак ВС РФ пострадало село Добрая Надежда Днепропетровской области.

Напомним, согласно данным спутниковых снимков сервиса Planet.com, российские военные окопались вдоль берега Днепра к северу от Каховской ГЭС. Новые окопы также замечены на острова Коса.

Также мы писали о том, как 13 ноября с самого высокого флагштока в Запорожской области, который находится на центральной площади оккупированного российскими войсками города Мелитополь, временно сняли флаг РФ. К настоящему моменту триколор снова появился на том же месте.