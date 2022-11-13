Так же начиналось и в Херсоне: в Мелитополе на главной площади сняли флаг России (фото)

Оккупационные власти Запорожской области заявили, что триколор сняли "планово". Флаг висел в центре города с марта 2022 года.

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13 ноября с самого высокого флагштока в Запорожской области, который находится на центральной площади оккупированного российскими войсками города Мелитополь, сняли флаг РФ, пишет РИА-Мелитополь.

Еще 14 марта этого года местные коммунальщики под руководством коллаборантов сняли флаг Украины, который развевался до оккупации города над главной площадью Мелитополя. Но в воскресенье, 13 ноября, этот флаг исчез с флагштока. Как пишет издание, данное событие вызвало неоднозначную реакцию у местных жителей.

[ + – ] 13 ноября с самого высокого флагштока в Запорожской области, который находится на центральной площади оккупированного российскими войсками города Мелитополь, сняли флаг РФ Фото: риа мелитополь

По словам журналистов, большая часть города обрадовалась тому, что флаг РФ был снят, с чем жители Мелитополя и начали поздравлять друг друга в соцсетях.

Снятие российского триколора, например, предшествовало тому, что войска оккупантов покинули Херсон. Поэтому, как пишет издание, у местных коллаборантов началась паника и они уже пакуют чемоданы. В то же время оккупационная администрация Мелитополя сообщила местным жителям, что снятие флага РФ связано с плановым ремонтом флагштока и скоро флаг вернется на место.

[ + – ] По словам журналистов, большая часть города обрадовалась тому, что флаг РФ был снят, с чем жители Мелитополя и начали поздравлять друг друга в соцсетях Фото: риа мелитополь

Журналисты допускают, что это может быть очередное вранье оккупационных властей, так как данную конструкцию установили относительно недавно и ремонт флагштоку не требуется. Издание пишет, что более правдоподобной выглядит версия о том, что в Мелитополе готовятся к приходу украинской армии и освобождению города от российских войск.

[ + – ] В то же время оккупационная администрация Мелитополя сообщила местным жителям, что снятие флага РФ связано с плановым ремонтом флагштока и скоро флаг вернется на место Фото: риа мелитополь

​Как уже писал Фокус, в оккупированном Мелитополе прогремел взрыв в доме местного коллаборанта. В результате взрыва он получил контузию и его отправили в больницу.

Также Фокус писал о том, на Антоновском мосту в Херсоне военные ВСУ подняли флаг Украины. Напоминаем, что отступающие российские войска взорвали мост, которые соединял левобережную и правобережную части Херсонской области.