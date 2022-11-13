Конец оккупации правобережной Украины: на Антоновском мосту подняли сине-желтый флаг (видео)

Подорванный при побеге российскими военными объект соединял правобережную и левобережную часть Херсонской области.

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Украинские военные подняли украинский флаг на Антоновском мосту в освобожденном Херсоне, тем самым положив конец оккупации правобережной части территории Украины. Об этом рассказал народный депутат и член оборонного комитета Верховной Рады Юрий Мысягин.

Он опубликовал видео, на котором видно, как боец Вооруженных сил Украины вешает национальный флаг на мосту. Он соединял правобережную и левобережную часть Херсонской области, однако был подорван российскими военными во время побега из областного центра.

Напомним, 12 ноября стало известно, что в освобожденном Херсоне ВС РФ уничтожили всю энергетическую инфраструктуру. Для восстановления электроснабжения деоккупированного города может понадобиться месяц.

Кроме того, росСМИ опубликовали видео подрыва автомобильного моста, который расположен возле Каховской ГЭС. Во время масштабного отвода ВС РФ из Херсона также были взорваны Антоновский и железнодорожный мосты.

Тем временем в областном центре уже возобновили работу государственные органы, Служба безопасности Украины, а также Национальная полиция. Чтобы обеспечить безопасность гражданских, комендантский час в регионе вводится с 17:00 до 8:00 утра.