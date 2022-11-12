Разрушили все: украинские энергетики оценили состояние энергосистемы в освобожденном Херсоне

Для восстановления электроснабжения деоккупированного города может понадобиться месяц.

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Энергосистема в освобожденном накануне украинскими военными Херсоне полностью уничтожена российскими оккупантами. Об том заявил исполнительный директор энергетического холдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук журналистам "Суспильного".

"Освобожденный Херсон. Там разрушили всю энергосистему. Там не то что графиков, там вообще нет электроэнергии", — сказал Сахарук.

По словам исполнительного директора ДТЭК, сейчас нужно приложить максимальные усилия для восстановления электроэнергии в Херсоне. На это может потребоваться целый месяц.

"Более точные сроки можно будет назвать только после детального анализа разрушений", — добавил Сахарук.

Он также выразил готовность предоставить необходимую технику, материалы и живую силу для восстановления энергообеспечения Херсона и Херсонской области.

Какая сейчас ситуация в освобожденном Херсоне

В освобожденном от российской оккупации Херсоне критически не хватает воды, лекарств и продуктов питания. По словам советника мэра города Романа Головни, ситуация близка к гуманитарной катастрофе.

"Сейчас критически не хватает в городе прежде всего воды, потому что водоснабжение практически отсутствует в городе. Сейчас не хватает лекарственных средств, не хватает хлеба, потому что он не выпекается, нет электроэнергии", — сказал Головня.

Советник городского главы также рассказал, что в городе проблемы с продуктами питания.

Напомним, ВСУ призвали уехавших жителей Херсона пока не возвращаться в деоккупированный город из-за риска пострадать от обстрелов. Оккупанты, сбежав на левый берег Днепра, обстреливают оттуда населенные пункты, разрушая инфраструктуру и коммуникации, которые вряд ли успеют восстановить до наступления морозов.

Фокус также сообщал о том, что Нацполиция начала зачистку освобожденного Херсона. По словам главы ведомства Игоря Клименко, 500 сотрудников правоохранительных органов уже начали работу на освобожденных территориях области. За два-три дня их количество вырастет до двух тысяч.