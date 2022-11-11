Продлится несколько недель: Нацполиция начала зачистку освобожденного Херсона (видео)

По словам главы Нацполиции Украины Игоря Клименко, 500 сотрудников правоохранительных органов уже начали работу на освобожденных территориях области. За два-три дня их количество вырастет до двух тысяч.

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На освобожденных территориях Херсонской области в течение ближайшего времени будут проводиться стабилизационные мероприятия. Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Он подчеркнул, что зачистки населенных пунктов от оккупантов могут продолжаться несколько недель.

"С сегодняшнего дня контингент начал работать на деоккупированной территории Херсонской области", –– прокомментировал Клименко.

Он уточнил, что контингент правоохранителей в селах и городах Херсонщины будет увеличиваться. В настоящее время там работает 500 стражей порядка, но через два-три дня будет уже около 2 тыс. полицейских.

"Все будет зависеть от тех населенных пунктов, которые будут у нас деоккупироваться", –– подчеркнул глава Нацполиции.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов вошли в 57 освобожденных населенных пунктов, общее население которых составляет около 11 тыс. украинцев.

[ + – ] Главное управление полиции в Херсоне

На деоккупированной территории полиция уже зафиксировала 400 фактов военных преступлений, их документация будет продолжаться и дальше. К этому процессу привлечены следователи, криминалисты, оперуполномоченные, кинологи и взрывотехники, ранее работавшие на территориях других освобожденных областей.

По словам Клименко, сотрудники Нацполиции специального назначения и взрывотехники заходит в освобожденные населенные пункты сразу за военными. Они уже осмотрели 210 га деоккупированной территории региона и изъяли 1,7 тыс. снарядов.

Однако разминирование территорий –– это работа не одного месяца. Саперы полиции и ГСЧС будут работать круглосуточно. Им предстоит разминировать дороги, подъездные пути, объекты критической инфраструктуры и здания.

Напомним, продвижение ВСУ в Херсонской области идет очень быстро. По словам журналиста Алекса Росси, украинские солдаты обеспокоены тем, что Херсон может оказаться ловушкой. Но вместе с тем, похоже, что ВСУ отвоевывают этот участок южного фронта.

Сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт заявил, что серия военных поражений может привести к тому, что российского президента Владимира Путина отстранят от власти в Кремле.