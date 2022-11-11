Триватиме кілька тижнів: Нацполіція розпочала зачистку звільненого Херсона (відео)

За словами голови Нацполіції України Ігоря Клименка, 500 співробітників правоохоронних органів уже розпочали роботу на звільнених територіях області. За два-три дні їхня кількість зросте до двох тисяч.

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На звільнених територіях Херсонської області протягом найближчого часу проводитимуться стабілізаційні заходи. Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Він наголосив, що зачистки населених пунктів від окупантів можуть тривати кілька тижнів.

"Відьогодні контингент почав працювати на деокупованій території Херсонської області", — прокоментував Клименко.

Він уточнив, що контингент правоохоронців у селах і містах Херсонщини збільшуватиметься. Нині там працює 500 правоохоронців, але за два-три дні буде вже близько 2 тис. поліцейських.

"Усе залежатиме від тих населених пунктів, які в нас деокупуватимуться", — наголосив глава Нацполіції.

Наразі правоохоронці увійшли в 57 звільнених населених пунктів, загальне населення яких становить близько 11 тис. українців.

[ + – ] Головне управління поліції в Херсоні

На деокупованій території поліція вже зафіксувала 400 фактів воєнних злочинів, їхня документація триватиме й надалі. До цього процесу залучені слідчі, криміналісти, оперуповноважені, кінологи та вибухотехніки, які раніше працювали на територіях інших звільнених областей.

За словами Клименка, співробітники Нацполіції спеціального призначення та вибухотехніки заходять у звільнені населені пункти одразу за військовими. Вони вже оглянули 210 га деокупованої території регіону та вилучили 1,7 тис. снарядів.

Однак розмінування територій — це робота не одного місяця. Сапери поліції та ДСНС працюватимуть цілодобово. Їм належить розмінувати дороги, під'їзні колії, об'єкти критичної інфраструктури та будівлі.

Нагадаємо, просування ЗСУ в Херсонській області йде дуже швидко. За словами журналіста Алекса Россі, українські солдати стурбовані тим, що Херсон може стати пасткою. Але водночас, схоже, що ЗСУ відвойовують цю ділянку південного фронту.

Співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт заявив, що серія воєнних поразок може призвести до того, що російського президента Володимира Путіна усунуть від влади в Кремлі.