Просування ЗСУ в Херсонській області йде дуже швидко, — ЗМІ

За словами журналіста Алекса Россі, українські солдати стурбовані тим, що Херсон може стати пасткою. Але водночас, схоже, що ЗСУ відвойовують цю ділянку південного фронту.

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Лінія фронту просувається дуже швидко: ЗСУ звільняють величезні ділянки Херсонської області, повідомляє Sky News.

За словами кореспондента інформагентства Алекса Россі, з того, що він бачив за 20 кілометрів від Херсона, росіяни втекли, залишивши свої позиції.

"Ми бачили порожні окопи та місця, де вони розміщувалися з покинутими ящиками боєприпасів і пайками", — повідомив журналіст.

Жінка, яка жила в підвалі

[ + – ] Жителька Херсонської області

За словами журналіста, більшість жителів цих сіл давно виїхали, але багато хто був змушений жити в умовах окупації, і зараз вони в ейфорії.

Одна жінка розповіла, що була змушена практично жити у своєму підвалі з того часу, як росіяни захопили цей район.

"Багато місяців вона в страху буквально жила під землею. Але вона була переповнена радощами, побачивши українських солдат, з якими були й ми", — зазначив журналіст.

Становище нестабільне

[ + – ] Військовий ЗСУ

Журналіст також розповів, що українські солдати стурбовані тим, що Херсон може стати пасткою.

"Очевидно, росіяни знають координати по всьому місту. І є побоювання, що вони можуть потрапити під загороджувальний вогонь. Але водночас схоже, що українські сили відвойовують цю ділянку південного фронту", — йдеться у повідомленні.

"Це реально, і це відбувається дуже швидко", — додав кореспондент.

Росіяни просто зникли відразу

[ + – ] Жителі Херсонської області після деокупації

Британський репортер сказав, що його команда чула історії про людей, побитих російськими солдатами, і про те, що солдати стріляли у мирних громадян.

За його словами, в людей одразу ж забирали мобільні телефони.

"Одна жінка показала мені сумку з телефонами, які забрали російські солдати, щоб люди не могли передавати дані щодо російських позицій", — сказав кореспондент.

За його словами, багато хто з тих, з ким він розмовляв, плакали, коли бачили українських солдат, для них — це величезне полегшення. Тепер жах закінчився. Казали, що росіяни буквально зникли відразу.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ закликали тих, хто виїхав із Херсонської області, поки не повертатися через небезпеку обстрілів. Окупанти обстрілюють райони з лівого берега Дніпра — руйнують інфраструктуру та комунікації. Малоймовірно, що все це вдасться відновити до холодів.

Нагадаємо, що українські військові звільнили Чорнобаївку. ЗСУ продовжують деокупувати Херсонську область після втечі ЗС РФ на інший берег Дніпра.