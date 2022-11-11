Продвижение ВСУ в Херсонской области идет очень быстро, — СМИ

По словам журналиста Алекса Росси, украинские солдаты обеспокоены тем, что Херсон может оказаться ловушкой. Но вместе с тем, похоже, что ВСУ отвоевывают этот участок южного фронта.

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Линия фронта продвигается очень быстро: ВСУ освобождают огромные участки Херсонской области, передает Sky News.

По словам корреспондента информагентства Алекса Росси, из того, что он видел в 20 километрах от Херсона, россияне бежали, оставив свои позиции.

"Мы видели пустые окопы и места, где они размещались с брошенными ящиками боеприпасов и пайками", — сообщил журналист.

Женщина, которая жила в подвале

[ + – ] Жительница Херсонской области

По словам журналиста, большинство жителей этих сел давно уехали, но многие были вынуждены жить в условиях оккупации, и сейчас они в эйфории.

Одна женщина рассказала, что была вынуждена практически жить в своем подвале с тех пор, как россияне захватили этот район.

"Многие месяцы она в страхе буквально жила под землей. Но она была переполнена радости, увидев украинских солдат, с которыми были и мы", — отметил журналист.

Положение нестабильное

[ + – ] Военный ВСУ

Журналист также рассказал, что украинские солдаты обеспокоены тем, что Херсон может оказаться ловушкой.

"Очевидно, россияне знают координаты по всему городу. И есть опасение, что они могут попасть под заградительный огонь. Но вместе с тем, похоже, что украинские силы отвоевывают этот участок южного фронта", — говорится в сообщении.

"Это реально, и это происходит очень быстро", — добавил корреспондент.

Россияне просто исчезли в одночасье

[ + – ] Жители Херсонской области после деоккупации

Британский репортер сказал, что его команда слышала истории о людях, избитых российскими солдатами, и о том, что солдаты стреляли в мирных граждан.

По его словам, у людей сразу же забирали мобильные телефоны.

"Одна женщина показала мне сумку с телефонами, которые забрали российские солдаты, чтобы люди не могли передавать данные о российских позициях", — сказал корреспондент.

По его словам, многие из тех, с кем он разговаривал, плакали, когда видели украинских солдат, для них — это огромное облегчение. Теперь кошмар закончился. Говорили, что русские буквально исчезли в одночасье.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ призвали уехавших из Херсонской области пока не возвращаться из-за опасности обстрелов. Оккупанты обстреливают районы с левого берега Днепра — разрушают инфраструктуру и коммуникации. Маловероятно, что все это удастся восстановить до наступления холодов.

Напомним, что украинские военные освободили Чернобаевку. ВСУ продолжают деоккупировать Херсонскую область после бегства ВС РФ на другой берег Днепра.