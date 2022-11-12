Зруйнували все: українські енергетики оцінили стан енергосистеми у звільненому Херсоні

Для відновлення електропостачання деокупованого міста може знадобитися місяць.

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Енергосистему у звільненому напередодні українськими військовими Херсоні повністю знищено російськими окупантами. Про це заявив виконавчий директор енергетичного холдингу ДТЕК Дмитро Сахарук журналістам "Суспільного".

"Звільнений Херсон. Там зруйнували всю енергосистему. Там не те що графіків, там узагалі немає електроенергії", — сказав Сахарук.

За словами виконавчого директора ДТЕК, зараз потрібно докласти максимальних зусиль для відновлення електроенергії в Херсоні. На це може знадобитися цілий місяць.

"Точніші терміни можна буде назвати тільки після детального аналізу руйнувань", — додав Сахарук.

Він також висловив готовність надати необхідну техніку, матеріали та живу силу для відновлення енергозабезпечення Херсона та Херсонської області.

Яка зараз ситуація у звільненому Херсоні

У звільненому від російської окупації Херсоні критично не вистачає води, ліків і продуктів харчування. За словами радника мера міста Романа Головні, ситуація близька до гуманітарної катастрофи.

"Зараз критично не вистачає в місті насамперед води, тому що водопостачання практично відсутнє в місті. Наразі не вистачає лікарських засобів, не вистачає хліба, тому що його не випікають, немає електроенергії", — сказав Головня.

Радник міського голови також розповів, що в місті проблеми з продуктами харчування.

Нагадаємо, ЗСУ закликали жителів Херсона поки не повертатися в деокуповане місто через ризик постраждати від обстрілів. Окупанти, втікши на лівий берег Дніпра, обстрілюють звідти населені пункти, руйнуючи інфраструктуру та комунікації, які навряд чи встигнуть відновити до морозів.

Фокус також повідомляв про те, що Нацполіція розпочала зачистку звільненого Херсона. За словами голови відомства Ігоря Клименка, 500 співробітників правоохоронних органів уже розпочали роботу на звільнених територіях області. За два-три дні їхня кількість зросте до двох тисяч.