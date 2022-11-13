Кінець окупації правобережної України: на Антонівському мосту підняли синьо-жовтий прапор (відео)

Підірваний під час втечі російськими військовими об'єкт з'єднував правобережну та лівобережну частину Херсонської області.

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Українські військові підняли український прапор на Антонівському мості у звільненому Херсоні, тим самим поклавши край окупації правобережної частини території України. Про це розповів народний депутат та член оборонного комітету Верховної Ради Юрій Мисягін.

Він опублікував відео, де видно, як боєць Збройних сил України вішає національний прапор на мосту. Він з'єднував правобережну та лівобережну частину Херсонської області, проте його підірвали російські військові під час втечі з обласного центру.

Нагадаємо, 12 листопада стало відомо, що у звільненому Херсоні ЗС РФ знищили всю енергетичну інфраструктуру. Для відновлення електропостачання деокупованого міста може знадобитися місяць.

Крім того, росЗМІ опублікували відео підриву автомобільного мосту, що розташований біля Каховської ГЕС. Під час масштабного відведення ЗС РФ з Херсона також було підірвано Антонівський та залізничний мости.

Тим часом, в обласному центрі вже відновили роботу державні органи, Служба безпеки України, а також Національна поліція. Щоб забезпечити безпеку цивільних, комендантська година в регіоні запроваджується з 17:00 до 8:00 ранку.