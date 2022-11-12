У Херсоні запрацювали держоргани, СБУ та Нацполіція України: у місті запровадили комендантську годину

Військові адміністрації Херсона й області почали виконувати обов'язки. Щоб забезпечити безпеку цивільних, комендантська година в регіоні запроваджується з 17:00 до 8:00 ранку.

Related video

У деокупованому Херсоні запрацювали українська обласна та міська військові адміністрації, СБУ та Нацполіція. Про це сказав у відеозверненні голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич.

"Пане президенте, згідно з вашим дорученням, доповідаю. До міста прибули та розпочали виконання обов'язків військові адміністрації Херсонської області, міста Херсона та Херсонського району. Приступили до виконання службових обов'язків Нацполіція та Служба безпеки України", — заявив голова ОДА.

Співробітники ДСНС перевіряють регіон щодо наявності мін. Херсон, за словами Янушевича, повертається до звичайної життєдіяльності.

Далі Янушевич показав відео з центру Херсона, на ньому видно людей із українськими прапорами, вони вигукують: "Україна".

"Ви бачите, який настрій у людей, як вони зустрічають Збройні сили й українську владу. Я щасливий, що я перебуваю тут в історичний момент", — заявив він.

Комендантська година в Херсоні

У Херсоні, за словами Янушевича, 12 листопада вводиться комендантська година з 17:00 до 8:00 ранку. Це потрібно для забезпечення безпеки місцевого населення, уточнив урядовець.

"Хочу попередити про обмеження можливості виїзду та в'їзду в місто до забезпечення заходів щодо розмінування. Ми робимо все, щоб повернути нормальну життєдіяльність Херсона та всієї Херсонської області", — сказав голова ОДА.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили Херсон 11 листопада, росіяни вимушено перенесли на лівий берег так звану столицю Херсонської області до Генічеська.

Окупанти обстрілюють звільнені населені пункти регіону, тому цивільним радять поки що не повертатися додому.

Українське військове командування прораховує плани в разі перекидання військ Росії, що втекли з Херсона, на схід. Такий маневр може вплинути на інтенсивність боїв.

За час російської окупації в Херсоні повністю знищили енергосистему міста. На відновлення електроенергії може піти місяць.