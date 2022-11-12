В Херсоне заработали госорганы, СБУ и Нацполиция Украины: в городе ввели комендантский час

Военные администрации Херсона и области начали выполнять обязанности. Чтобы обеспечить безопасность гражданских, комендантский час в регионе вводится с 17:00 до 8:00 утра.

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В деоккупированном Херсоне заработали украинская областная и городская военные администрации, СБУ и Нацполиция. Об этом сказал в видеообращении глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич.

"Господин президент, согласно вашему поручению, докладываю. В город прибыли и начали выполнение обязанностей военные администрации Херсонской области, города Херсона и Херсонского района. Приступили к выполнению служебных обязанностей Нацполиция и Служба безопасности Украины", — заявил глава ОГА.

Сотрудники ГСЧС проверяют регион на предмет наличия мин. Херсон, по словам Янушевича, возвращается к обычной жизнедеятельности.

Далее Янушевич показал видео из центра Херсона, на нем видно людей с украинскими флагами, они выкрикивают "Украина".

"Вы видите, какое настроение у людей, как они встречают Вооруженные силы и украинскую власть. Я счастлив, что нахожусь тут в исторический момент", — заявил он.

Комендантский час в Херсоне

В Херсоне, по словам Янушевича, 12 ноября вводится комендантский час с 17:00 до 8:00 утра. Это нужно для обеспечения безопасности местного населения, уточнил чиновник.

"Хочу предупредить об ограничении возможности выезда и въезда в город до обеспечения мер по разминированию. Мы делаем все, чтобы вернуть нормальную жизнедеятельность Херсона и всей Херсонской области", — заключил глава ОГА.

Напомним, что ВСУ освободили Херсон 11 ноября, россияне вынужденно перенесли на левый берег так называемую столицу Херсонской области в Геническ.

Оккупанты обстреливают освобожденные населенные пункты региона, поэтому гражданским советуют пока не возвращаться домой.

Украинское военное командование просчитывает планы в случае переброски сбежавших из Херсона войск России на восток. Такой маневр может отразиться на интенсивности боев.

За время российской оккупации в Херсоне полностью уничтожили энергосистему города. На восстановление электроэнергии может уйти месяц.